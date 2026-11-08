El Himno Nacional Argentino sonó en la bienvenida al papa León XIV en Aeroparque

La canción patria fue interpretada durante la ceremonia oficial de recepción del Sumo Pontífice, con la presencia del presidente Javier Milei.

Hoy 17:13

Uno de los momentos centrales de la ceremonia de bienvenida al papa León XIV en el Aeroparque Jorge Newbery fue la interpretación del Himno Nacional Argentino.

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Las estrofas de la canción patria resonaron frente al Pontífice y al presidente Javier Milei, quien encabezó la recepción oficial junto a las autoridades presentes.

El momento formó parte del protocolo preparado para recibir al líder de la Iglesia Católica en su primera visita al país y quedó registrado en imágenes que reflejaron el carácter institucional de la ceremonia.