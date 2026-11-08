Emoción y fervor en Buenos Aires: miles de fieles recibieron al papa León XIV en Plaza San Martín

Con banderas argentinas y del Vaticano, cánticos y muestras de alegría, una multitud se congregó para acompañar al Sumo Pontífice en su primera actividad oficial tras su histórica llegada al país.

Hoy 17:30

La llegada del papa León XIV a la Argentina desató una verdadera fiesta de fe y emoción en las calles de Buenos Aires. Este domingo 8 de noviembre, miles de fieles se congregaron en Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro, para darle la bienvenida al Sumo Pontífice durante su primera actividad oficial en territorio argentino.

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Desde horas antes de su llegada, familias, peregrinos y visitantes se acercaron al histórico espacio público con banderas argentinas y del Vaticano, cánticos y expresiones de alegría, en una jornada marcada por la expectativa de volver a recibir a un Papa después de 39 años.

El encuentro tuvo lugar en las inmediaciones del Monumento al General José de San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, donde el Santo Padre tenía prevista una ofrenda floral en homenaje al Libertador.

La presencia de León XIV generó una enorme expectativa entre los asistentes, que aguardaron la oportunidad de verlo de cerca y acompañarlo en el inicio de una visita apostólica histórica para la Iglesia católica argentina.

El Pontífice arribó este domingo al Aeroparque Jorge Newbery, procedente de Uruguay, donde concluyó la primera etapa de su gira sudamericana. En Buenos Aires fue recibido por el presidente Javier Milei y autoridades nacionales.

Tras su paso por Plaza San Martín, la agenda oficial contemplaba una ceremonia de bienvenida en la Casa Rosada y una reunión con el mandatario argentino. Posteriormente, León XIV tenía previsto participar de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

La visita del Santo Padre se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre e incluirá misas multitudinarias y actividades pastorales en Buenos Aires, Córdoba y Luján, donde miles de argentinos tendrán la oportunidad de participar de este acontecimiento religioso.