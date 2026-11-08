Así fue el saludo entre Javier Milei y el papa León XIV durante su arribo en Argentina

El Presidente recibió al Sumo Pontífice al pie del avión en el Aeroparque Jorge Newbery. Ambos intercambiaron un apretón de manos y unas breves palabras en el inicio de la visita papal al país.

Hoy 17:50

El presidente Javier Milei protagonizó este domingo un histórico encuentro con el papa León XIV, a quien recibió personalmente en el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, tras su llegada a la Argentina procedente de Uruguay.

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El momento más esperado se produjo cuando el Sumo Pontífice descendió del avión de Aerolíneas Argentinas y se encontró con el mandatario argentino al pie de la aeronave. Allí, ambos intercambiaron un cordial apretón de manos, sonrisas y unas breves palabras, en una escena que marcó el inicio oficial de la visita apostólica.

El recibimiento se desarrolló bajo un estricto protocolo de Estado y contó con la presencia de autoridades nacionales y representantes de la Iglesia católica. Entre los presentes estuvo la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien también saludó al Santo Padre.

Durante la ceremonia, el Presidente y el Pontífice participaron de los honores oficiales y escucharon la interpretación del Himno Nacional Argentino, en uno de los momentos más significativos de la jornada.

El encuentro tuvo una especial relevancia institucional, ya que León XIV se convirtió en el primer Papa en visitar la Argentina después de 39 años. La última visita de un pontífice al país había sido la de Juan Pablo II, en 1987.

Tras la recepción en Aeroparque, el Santo Padre continuó con las actividades previstas en Buenos Aires, que incluyeron un homenaje al general José de San Martín y una visita a la Casa Rosada, donde tenía programada una reunión con Javier Milei.

La visita de León XIV a la Argentina se extenderá hasta el miércoles 11 de noviembre e incluirá celebraciones religiosas y encuentros con miles de fieles en Buenos Aires, Córdoba y Luján.