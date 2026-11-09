León XIV pidió a los obispos argentinos superar las divisiones y construir una Iglesia unida en la diversidad

Durante una homilía en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, el Sumo Pontífice llamó a fortalecer la comunión dentro de la Iglesia y sanar las diferencias. La celebración formó parte del cierre de su segunda jornada en el país, antes de viajar este martes a Córdoba.

Hoy 19:38

El papa León XIV encabezó este lunes una celebración religiosa en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde transmitió un mensaje a los obispos argentinos centrado en la necesidad de fortalecer la unidad de la Iglesia, sanar las divisiones y reconocer la riqueza de la diversidad.

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La reflexión tuvo lugar durante la celebración de las vísperas, una oración litúrgica de la tarde que reunió al Episcopado argentino y a los equipos sinodales diocesanos, en el marco de la histórica visita apostólica del Sumo Pontífice a la Argentina.

En su homilía, León XIV hizo hincapié en la importancia de superar los enfrentamientos y fortalecer los vínculos dentro de la comunidad eclesial, promoviendo una Iglesia capaz de integrar las distintas realidades, experiencias y sensibilidades de sus integrantes.

El mensaje estuvo atravesado por un llamado a la reconciliación, el diálogo y la convivencia, valores que el Santo Padre viene destacando durante sus diferentes intervenciones en el país.

La ceremonia se realizó en uno de los templos más emblemáticos de la Argentina, estrechamente vinculado con la historia del papa Francisco, quien se desempeñó como arzobispo de Buenos Aires antes de convertirse en el primer pontífice argentino.

Más temprano, León XIV había participado de un encuentro con empresarios, sindicalistas y representantes de movimientos sociales en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde pronunció un discurso centrado en la dignidad del trabajo y la responsabilidad de los sectores económicos frente a las desigualdades.

Posteriormente, el Papa se reunió con líderes de distintas comunidades cristianas y tradiciones religiosas en el Palacio San Martín, donde promovió el diálogo interreligioso y la construcción de una convivencia basada en el respeto mutuo.

La agenda de este lunes concluirá con una cena junto a los obispos argentinos en el Arzobispado de Buenos Aires, prevista para las 19.45.

El Papa viajará este martes a Córdoba

La visita apostólica continuará este martes 10 de noviembre, cuando León XIV viaje a Córdoba para encabezar una serie de actividades religiosas ante miles de fieles.

Según el cronograma oficial, llegará al aeropuerto internacional Ambrosio Taravella a las 9 y, una hora después, celebrará una multitudinaria misa en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Durante el mediodía, el pontífice recorrerá sectores de la capital cordobesa en el papamóvil y saludará a los fieles desde el balcón del Arzobispado.

A las 15.15, mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia local en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, antes de regresar a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.