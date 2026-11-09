La NBA sufre una ola de lesiones: crece la lista de figuras que siguen afuera y preocupan a sus equipos

Anthony Edwards, Kawhi Leonard y Jalen Williams encabezan las bajas más importantes del inicio de la temporada 2026-27. Oklahoma City, Orlando y Golden State atraviesan un panorama complicado, mientras nuevas lesiones obligan a modificar las rotaciones.

Hoy 19:58

La NBA atraviesa un comienzo de temporada marcado por una preocupante cantidad de lesiones que afectan a varias de sus principales figuras. A pocas semanas del inicio de la campaña 2026-27, equipos como Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves, Toronto Raptors y Golden State Warriors deben afrontar importantes ausencias, algunas con períodos de recuperación que podrían extenderse durante varios meses.

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Uno de los casos más importantes es el de Anthony Edwards, estrella de Minnesota Timberwolves, quien fue sometido el pasado 29 de octubre a una artroscopia en la rodilla derecha. Aunque la intervención resultó exitosa, la franquicia todavía no anunció una fecha oficial para su regreso. Las primeras estimaciones apuntan a una recuperación que podría extenderse hasta diciembre, lo que representa una baja sensible para uno de los principales candidatos a destacarse en la Conferencia Oeste.

La situación es todavía más delicada en Oklahoma City Thunder, que perdió a tres jugadores fundamentales. Jalen Williams fue operado por una fractura de peroné izquierdo y una lesión ligamentaria en el tobillo, mientras que Cason Wallace también pasó por el quirófano debido a una lesión en el hombro izquierdo. Ambos serán reevaluados antes de que finalice la fase regular. A estas ausencias se sumó Chet Holmgren, quien sufrió una pequeña rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha y tendrá una recuperación estimada de entre ocho y diez semanas.

Otro nombre importante es el de Kawhi Leonard, actualmente en Toronto Raptors, quien continúa recuperándose de una inflamación en la rodilla izquierda. El equipo canadiense informó el 4 de noviembre que el alero completó el tratamiento inicial y comenzó el proceso de rehabilitación para volver a competir. Sin embargo, su regreso todavía depende de la evolución física y de las próximas evaluaciones médicas.

Por su parte, Orlando Magic también enfrenta dificultades por las lesiones de Paolo Banchero, quien permanece fuera de las canchas por un esguince de tobillo derecho, y Jalen Suggs, afectado por molestias en la rodilla. Las ausencias condicionan la rotación del equipo, que además sigue de cerca las recuperaciones de Jonathan Isaac y Noah Penda.

En Golden State Warriors, el panorama presenta una situación particular. A las bajas de Jimmy Butler y Moses Moody se agregó la decisión de Kristaps Porzingis, quien el viernes 6 de noviembre anunció que se alejará de la actividad para priorizar su salud. El interno letón todavía no disputó encuentros oficiales esta temporada y no estableció una fecha para regresar.

La lista también incluye a Jalen Duren, de Detroit Pistons, quien sufrió una distensión en los isquiotibiales de la pierna derecha. Este domingo 8 de noviembre, la franquicia comunicó que el pivote recibió autorización para retomar las actividades de básquet, aunque será reevaluado dentro de dos semanas, por lo que continuará fuera de la competencia.

De esta manera, las lesiones se convirtieron en uno de los principales problemas del arranque de la NBA, obligando a numerosas franquicias a modificar sus quintetos titulares, distribuir más minutos entre los suplentes y replantear sus estrategias. Con una fase regular de 82 partidos por equipo, la recuperación de las principales figuras será determinante para las aspiraciones de los equipos durante el resto de la temporada.