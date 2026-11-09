Alarma en Estudiantes: Joaquín Correa sufrió un desgarro y peligra su presencia en la final de la Libertadores

El delantero sufrió una lesión muscular de grado dos y quedó descartado para la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia. Su recuperación apunta a la final continental frente a Palmeiras, aunque llegaría con lo justo.

Hoy 19:52

Estudiantes de La Plata recibió una preocupante noticia a menos de tres semanas de la final de la Copa Libertadores: Joaquín Correa sufrió un desgarro de grado dos en el bíceps de la pierna derecha, una lesión que pone en duda su presencia en el decisivo encuentro ante Palmeiras.

El delantero de 32 años sintió la molestia durante el empate 1-1 frente a Talleres en Córdoba, disputado el último sábado, y debió abandonar el campo de juego a los 24 minutos del segundo tiempo. Posteriormente, los estudios médicos confirmaron la gravedad de la lesión.

Con este panorama, Correa quedó descartado para la final de la Supercopa Argentina ante Independiente Rivadavia, programada para este jueves a las 20 en Córdoba, donde el equipo dirigido por Alexander Medina buscará conquistar un nuevo título.

La principal preocupación del cuerpo técnico pasa por su recuperación de cara a la final de la Copa Libertadores frente a Palmeiras, prevista para el sábado 28 de noviembre en Montevideo.

Si bien existe la posibilidad de que el atacante llegue a ese compromiso, los tiempos de recuperación son ajustados y podría afrontar la definición sin ritmo futbolístico ni demasiados entrenamientos junto al plantel.

Además, Correa ya había sufrido otros problemas físicos desde su regreso al Pincha en agosto, entre ellos una lesión muscular frente a Corinthians y un golpe que lo obligó a salir durante el encuentro ante Flamengo.

De esta manera, Estudiantes afrontará días decisivos para determinar si podrá contar con una de sus figuras en la final de la Libertadores, mientras se prepara para disputar la Supercopa Argentina sin el delantero.