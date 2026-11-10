Paul McCartney se convirtió en multimillonario y es el tercer músico más rico del mundo

El exintegrante de The Beatles alcanzó una fortuna estimada en 1.400 millones de dólares, según Forbes. A sus 84 años, quedó detrás de Jay-Z y Taylor Swift en el ranking de los artistas con mayor patrimonio.

Hoy 07:24

Paul McCartney ingresó oficialmente al grupo de los músicos multimillonarios, con una fortuna estimada en 1.400 millones de dólares, de acuerdo con un relevamiento de la revista Forbes. El artista británico se ubicó así en el tercer puesto entre los músicos más ricos del mundo, detrás de Jay-Z, con 2.800 millones, y Taylor Swift, con 2.000 millones.

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La estimación fue publicada en el lanzamiento de The Billie, un nuevo boletín de Forbes dedicado a las grandes fortunas. El informe analiza las distintas fuentes de ingresos que permitieron al ex Beatle construir un patrimonio que supera ampliamente las ganancias obtenidas por su carrera musical.

Uno de los principales pilares de su riqueza es MPL Communications, la compañía editorial que fundó en 1969, meses antes de la separación de The Beatles. A través de esta empresa, McCartney administra derechos de publicación de miles de canciones, tanto propias como de otros artistas.

Entre sus adquisiciones figuran composiciones del músico Buddy Holly, partituras de musicales de Broadway y clásicos navideños. El catálogo de MPL está valuado en al menos 250 millones de dólares y genera ingresos por reproducciones, licencias y derechos de interpretación pública.

Los ingresos de The Beatles y sus derechos musicales

Otro componente importante de su patrimonio proviene de Apple Corps, la compañía vinculada a The Beatles, que genera más de 50 millones de dólares anuales a partir del streaming, las ventas de discos de vinilo y los productos comerciales del grupo.

McCartney, Ringo Starr y los herederos de John Lennon y George Harrison reciben partes iguales de esos ingresos. Según las estimaciones de Forbes, esa participación representa más de 150 millones de dólares para cada integrante o sus respectivos herederos.

A eso se suman los derechos de autor de las composiciones firmadas por Lennon y McCartney. Después de años de disputas legales y negociaciones para recuperar el control de sus obras, el músico obtiene al menos 10 millones de dólares anuales por ese concepto. Forbes calcula que esos derechos tienen un valor de 200 millones de dólares.

Giras, propiedades y una colección de arte

La fortuna también se alimentó de sus presentaciones en vivo. Su gira Got Back, desarrollada entre 2022 y 2025, incluyó 79 conciertos en distintos países y aportó cientos de millones de dólares a sus ingresos.

Además, el patrimonio contempla propiedades inmobiliarias en distintas partes del mundo y una colección de arte que incluye obras de artistas como Pablo Picasso y René Magritte.

A sus 84 años, McCartney continúa activo en la música. En mayo de 2026 publicó su vigésimo álbum de estudio como solista, The Boys of Dungeon Lane. También es protagonista del documental Man on the Run, dirigido por Morgan Neville, que repasa su vida después de la separación de The Beatles y la creación de Wings.

De esta manera, el músico no solo consolidó su lugar entre las figuras más influyentes de la historia del rock, sino que también construyó uno de los patrimonios más importantes de la industria musical, a partir de la propiedad intelectual, las inversiones y una extensa trayectoria artística.