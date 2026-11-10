Julia Garner habló sobre el futuro de la película biográfica de Madonna: "Cambia todo el tiempo"

La actriz, elegida para interpretar a la reina del pop en una producción que lleva años sin avanzar, reconoció que el proyecto sigue siendo incierto. Aunque desea que llegue a realizarse, aseguró que la decisión no depende de ella.

Hoy 07:29

Julia Garner volvió a referirse al futuro de la película biográfica de Madonna, un proyecto que permanece paralizado desde hace varios años y cuyo destino todavía no está definido. La actriz, que fue elegida para interpretar a la estrella musical, describió la situación con una frase contundente: “No lo sé. De alguna manera, cambia cada hora”.

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En una entrevista con CBS Sunday Morning, Garner explicó que no tiene información concreta sobre cuándo podría retomarse la producción. “No depende de mí. Obviamente, me encantaría que la película se hiciera. Pero también siento que, pase lo que pase, hice una gran amiga”, expresó en referencia al vínculo que construyó con Madonna.

La protagonista de Ozark también manifestó su admiración por la cantante: “Amo a Madonna. Creo que es increíble. Trabaja muchísimo. Me enseñó realmente cómo trabajar”.

Un proyecto que lleva años sin concretarse

La película fue anunciada en 2020 y tenía previsto contar con Madonna como directora, además de su participación directa en el desarrollo del guion. La producción buscaba narrar la trayectoria de la artista y las dificultades que enfrentó para consolidarse en una industria musical dominada históricamente por hombres.

En 2022, después de un exigente proceso de selección, Julia Garner consiguió el papel principal. La audición incluyó pruebas de actuación, canto y baile, además de un entrenamiento intensivo para prepararse físicamente para interpretar a la cantante.

Julia Garner y Madonna.

Sin embargo, en 2023, Universal Pictures puso el proyecto en pausa indefinida, en medio de los compromisos de Madonna con su gira mundial Celebration Tour. Desde entonces, no hubo anuncios oficiales que confirmaran el inicio del rodaje.

La propia Madonna explicó posteriormente que tuvo diferencias con el estudio por el presupuesto de la película. Consideraba que su historia requería una producción de gran escala, mientras que Universal no habría coincidido con sus pretensiones económicas.

También trascendió que la cantante evaluó transformar el proyecto en una serie para Netflix, aunque esa alternativa tampoco llegó a concretarse.

La relación entre Garner y Madonna

A pesar de la incertidumbre, la relación entre ambas continuó más allá de la película. Garner incluso compartió escenario con Madonna durante la gira Celebration Tour y participó de algunas de sus apariciones públicas.

Julia Garner

La actriz también recordó que el proceso de preparación para el papel fue especialmente exigente. Reconoció que no tenía formación como bailarina y que debió trabajar intensamente para acercarse a los movimientos y la presencia escénica de la cantante.

Mientras tanto, Garner continúa desarrollando otros proyectos. Su próximo trabajo destacado es The Altruists, una serie de Netflix sobre el colapso de la plataforma de criptomonedas FTX, en la que comparte protagonismo con Anthony Boyle. Su estreno está previsto para el 19 de noviembre de 2026.

Por ahora, la película sobre Madonna sigue sin fecha de rodaje ni estreno, y las declaraciones de su protagonista confirman que, pese al interés por llevarla adelante, su realización continúa siendo una incógnita.