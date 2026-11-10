La yerba mate argentina gana terreno en el mundo: las exportaciones crecieron un 4%

Los envíos al exterior ya superaron los 38 millones de kilos, según informó la ministra Sandra Pettovello. Las cooperativas agrícolas lideran las ventas internacionales y el sector apunta a alcanzar un nuevo récord histórico en 2026.

Hoy 07:50

Las exportaciones de yerba mate argentina registraron un crecimiento del 4% interanual en lo que va de 2026, con un volumen que ya supera los 38 millones de kilos enviados al exterior. Así lo informó este lunes la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, quien destacó el desempeño del sector y las perspectivas de alcanzar un nuevo récord de ventas internacionales.

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A través de sus redes sociales, la funcionaria señaló que la actividad yerbatera encuentra “nuevas oportunidades para producir y vender al exterior”, en un contexto de expansión de las exportaciones de uno de los productos más tradicionales de la Argentina.

Según los datos difundidos por el Ministerio de Capital Humano, los envíos alcanzaron los 38.015.173 kilos, lo que refleja el crecimiento de la presencia de la yerba mate argentina en los mercados internacionales.

Las cooperativas lideran las exportaciones de yerba mate

Uno de los aspectos destacados por Pettovello fue el protagonismo de las cooperativas agrícolas, que se posicionaron entre las principales impulsoras de las ventas al exterior.

Entre las entidades que encabezan los envíos internacionales se encuentran Playadito, perteneciente a la Cooperativa Agrícola de la Colonia Liebig; Santo Pipó (Piporé) y Montecarlo, referentes del sector yerbatero con una importante trayectoria productiva.

Estas cooperativas, vinculadas principalmente a las provincias de Misiones y Corrientes, cumplen un papel fundamental en la producción y comercialización de la yerba mate, tanto en el mercado interno como en el exterior.

El sector apunta a un nuevo récord de ventas internacionales

El crecimiento de las exportaciones se produce en el marco de la política de apertura comercial e impulso a la producción privada promovida por el Gobierno de Javier Milei, que busca ampliar la presencia de los productos argentinos en los mercados internacionales.

Desde la cartera que conduce Pettovello destacaron que la tendencia positiva podría permitir que la industria yerbatera alcance un nuevo récord histórico de exportaciones durante 2026.

Con este panorama, la yerba mate argentina continúa consolidando su perfil exportador, impulsada por el trabajo de las cooperativas y la búsqueda de nuevas oportunidades comerciales fuera del país.