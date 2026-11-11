Sensible baja para Olímpico: Hall B Elisias sufrió una grave lesión y el club buscará un reemplazante

El club bandeño confirmó que el jugador sufrió la rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha durante el partido ante Instituto. La dirigencia deberá buscar un sustituto y también anunciará la llegada de Emiliano Basabe.

Hoy 15:18

Olímpico de La Banda recibió una dura noticia tras la derrota ante Instituto de Córdoba por la Liga Nacional de Básquet. La institución bandeña confirmó que Hall B Elisias sufrió la rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha, una grave lesión que obligará al club a buscar un reemplazante para afrontar lo que resta de la temporada.

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A través de un comunicado oficial, el Negro informó que el jugador sufrió la lesión durante el encuentro disputado este martes en el estadio Vicente Rosales, donde el conjunto dirigido por Leo Costa cayó por 83-82 ante el equipo cordobés.

“Se informa que el jugador Hall B Elisias sufrió la rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha durante el partido frente a Instituto por la Liga Nacional”, expresó la institución en su comunicado.

Ante esta situación, la dirigencia y el cuerpo técnico comenzarán a trabajar en la búsqueda de un reemplazante, con el objetivo de mantener las alternativas del plantel para los próximos compromisos.

Por otra parte, Olímpico anunciará en las próximas horas la incorporación de Emiliano Basabe, alero que llegará al conjunto bandeño para ocupar el lugar de Lucas Lorenzen, recientemente desvinculado de la institución. Se trata de un movimiento independiente de la lesión de Elisias.

De esta manera, el Negro deberá reorganizar su plantel después de una jornada complicada, marcada por la derrota frente a Instituto y la lesión de uno de sus jugadores.

El próximo compromiso de Olímpico será el jueves 19 de noviembre ante Ferro, nuevamente en el estadio Vicente Rosales, donde buscará recuperarse y volver a la victoria ante su gente.