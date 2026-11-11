Intervención teatral “Los Taboada” en la Noche de los Museos

Más de 30 artistas y trabajadores de producción recrearán la vida de los hermanos Manuel y Antonino Taboada en una experiencia con música en vivo, vestuario de época y personajes históricos.

Hoy 15:30

Este sábado 14 de noviembre, de 20 a 23, en el marco de la Noche de los Museos, el Complejo Casa Taboada repondrá una intervención teatral sobre la vida de los hermanos Manuel y Antonino Taboada, habitantes originales de la tradicional casa santiagueña.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La propuesta, coordinada por la Subsecretaría de Coordinación Institucional de Jefatura de Gabinete, recrea la vida cultural de la “Casa de los Taboada” hacia 1870, como espacio de encuentros, tertulias y reflejo de las costumbres de la época. Participarán más de 30 personas entre artistas y equipo de producción.

El recorrido se desarrollará en tres espacios de la planta baja: el Salón, el Túnel y el Patio. Con vestuario de época y música en vivo, el público interactuará con personajes como los hermanos Taboada, las damas de época, la Rubia Moreno, Mama Antula y las señoras del Arpa y los Abrazos. Los Patricios Santiagueños recibirán a los visitantes en el acceso. El circuito se repetirá varias veces durante la noche.

La entrada es libre y gratuita, por orden de llegada. La actividad forma parte de las políticas de preservación de la identidad santiagueña impulsadas por el gobernador Elías Suárez, que incluyen la recuperación de sitios históricos como el Complejo Casa Taboada. El edificio alberga en sus pisos superiores a la Dirección de Catastro y el Registro de la Propiedad, y en su planta baja conserva y pone en valor los restos de la antigua casona.