Detención de mujer tras homicidio en Tartagal por violencia de género

Una mujer en Tartagal fue detenida tras matar a su expareja en un contexto de violencia de género, lo que ha generado una investigación judicial sobre el caso.

Hoy 16:10

El pasado lunes, una mujer identificada como Romina Balverdi fue detenida en Tartagal, Salta, después de haber apuñalado a su expareja, Mario Roberto "Titino" Barraza, en el cuello. Este trágico incidente ocurrió en un contexto marcado por denuncias de violencia de género que Balverdi había presentado en repetidas ocasiones a lo largo de los años. Según la familia de la acusada, el ataque se produjo cuando ella intentaba refugiarse de una nueva agresión por parte de Barraza.

El hecho tuvo lugar en el sector norte de Tartagal, donde Balverdi se había refugiado tras escapar de un enfrentamiento violento. La Justicia de la región está llevando a cabo una investigación para esclarecer las circunstancias del homicidio y los antecedentes de violencia que la mujer había denunciado anteriormente. El fiscal Gonzalo Ariel Vega ha tomado a su cargo el caso.

De acuerdo con el testimonio de Vanesa, hermana de Balverdi, el episodio comenzó cuando Barraza se presentó en la casa familiar, donde se encontraban varios de los hijos de la acusada. Al llegar, el hombre comenzó a agredir verbalmente a los niños y a patear la puerta, lo que provocó un estado de pánico entre los menores, quienes lograron grabar parte del incidente con sus teléfonos móviles.

La situación escaló cuando, tras amenazar a los niños, Barraza se dirigió a la comunidad de Sachapera, donde encontró a Balverdi y la golpeó. En ese momento, la mujer contactó a la Policía, que asistió al lugar, pero no logró garantizar su seguridad. Posteriormente, Balverdi logró escapar a la casa de otra hermana, donde supuestamente Barraza la siguió e intentó agredirla nuevamente, lo que llevó a Balverdi a usar un cuchillo en defensa propia.

La familia de Balverdi sostiene que el ataque fue en legítima defensa, dado el historial de violencia que había sufrido la mujer a manos de Barraza. A pesar de las múltiples denuncias por violencia de género que Balverdi había presentado, sus esfuerzos por obtener protección legal no parecían haber sido efectivos, lo que genera cuestionamientos sobre la respuesta de las autoridades frente a casos de violencia intrafamiliar.

En una entrevista previa, Balverdi había declarado: "Dieciséis años hace que sufro", revelando así el sufrimiento y las dificultades que enfrentó durante su relación con Barraza. A pesar de sus esfuerzos por escapar y obtener ayuda, la mujer se sintió atrapada por un sistema que no le proporcionó la protección necesaria.

Tras la detención de Balverdi, su abogado defensor, Alexis Rambert Ríos, ha indicado que presentará pruebas sobre los antecedentes de violencia y los eventos que llevaron a la muerte de Barraza. Actualmente, Balverdi se encuentra acusada de homicidio calificado por el vínculo y, a pesar de solicitar prisión domiciliaria, su situación legal sigue en evaluación.