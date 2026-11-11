Boca prepara la semifinal ante Banfield: las tres dudas que tiene el Vasco Arruabarrena para definir el equipo

El Xeneize buscará meterse en la final de la Copa Argentina, pero el entrenador todavía debe resolver las situaciones físicas de Leandro Paredes, Santiago Ascacibar y Lautaro Blanco.

Hoy 16:15

Boca se prepara para enfrentar a Banfield por las semifinales de la Copa Argentina, con el objetivo de conseguir un lugar en la definición del certamen. Sin embargo, Rodolfo Arruabarrena todavía no tiene confirmado el equipo titular, debido a las condiciones físicas de tres futbolistas importantes.

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Después de consagrarse campeón de la tabla anual de la Liga Profesional, el Xeneize afrontará un nuevo compromiso decisivo este sábado 14 de noviembre en Mendoza, aunque el cuerpo técnico también tiene la mirada puesta en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, programada para el 21 de noviembre.

En ese contexto, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar y Lautaro Blanco son los tres jugadores cuya presencia desde el inicio todavía no está garantizada.

Las tres dudas del Vasco Arruabarrena

La situación que más preocupa es la de Leandro Paredes, quien viene arrastrando molestias físicas y terminó exigido en los últimos encuentros. Durante la práctica abierta del martes, el capitán realizó trabajos diferenciados y no participó del calentamiento junto al resto del plantel. Su evolución será evaluada hasta último momento.

Por su parte, Santiago Ascacibar también presenta molestias producto de un golpe. Si bien el mediocampista trabajó con normalidad, el cuerpo técnico analiza la posibilidad de preservarlo para evitar una complicación física.

El tercer caso es el de Lautaro Blanco, uno de los futbolistas con mayor cantidad de minutos durante el semestre. El lateral arrastra una sobrecarga muscular desde el encuentro ante Vasco da Gama en el Maracaná y su presencia dependerá de cómo responda durante los próximos entrenamientos.

Las alternativas que maneja Boca

Si Blanco no está en condiciones de jugar, Malcom Braida aparece como su reemplazante natural en el lateral izquierdo.

En el mediocampo, Tomás Belmonte es una de las principales opciones si Paredes o Ascacibar quedan afuera. En caso de que ambos sean preservados, Arruabarrena podría recurrir a Rodrigo Battaglia, aunque también viene siendo cuidado físicamente, o modificar el esquema con el ingreso de Carlos Palacios.

Además, el entrenador no podrá contar con Williams Alarcón, convocado por la Selección de Chile para la fecha FIFA.

De esta manera, Boca llegará a la semifinal ante Banfield con algunas incógnitas en su formación, en medio de un calendario exigente que lo obliga a administrar las cargas físicas sin perder de vista la posibilidad de conquistar nuevos títulos.