Los Juríes lanzó el programa “Mis Primeros 1700 Días” para acompañar a embarazadas y niños

La iniciativa provincial se presentó en el Hospital Distrital y busca garantizar una adecuada nutrición desde el embarazo hasta los 7 años. También se realizó una capacitación sobre los alimentos y una degustación para los beneficiarios.

Hoy 16:43

Bajo el lema “Santiago acompaña cuidando la vida, nutriendo el futuro”, este miércoles se hizo el lanzamiento del programa provincial “Mis primeros 1700 días” en el Hospital Distrital de Los Juríes, en el departamento Taboada.

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Participaron la secretaria coordinadora del programa, Doris Vizgarra; el intendente de Los Juríes, Javier Carbajal; el director del Hospital Distrital, Tulio Pizetta; la coordinadora de APS, Rosana Cejas y la nutricionista de Teknofood, Greta Willi, junto con beneficiarios del programa, personal del hospital y agentes sanitarios.

El programa tiene como objetivo acompañar y cubrir las necesidades nutricionales durante las distintas etapas del desarrollo, desde el embarazo hasta que los niños cumplen los 7 años, mediante la provisión de alimentos fortificados con vitaminas y minerales.

Entre los productos que contempla el programa se encuentran lácteos, cereal infantil, postre lácteo y barritas de cereal, especialmente diseñados para responder a los requerimientos nutricionales de cada etapa.

En esta oportunidad, se brindó una capacitación sobre la preparación de los alimentos y se hizo una degustación de los productos para los beneficiarios que llegaron desde los parajes Lote 51, Lote 52, Tomás Yung y Lote 40, además de los barrios de Los Juríes.

Durante el lanzamiento, la coordinadora del programa dijo: “Estamos convencidos de que una primera infancia bien nutrida, desde la mamá embarazada hasta los niños de 7 años, garantiza un futuro con chicos más saludables, favoreciendo su desarrollo cerebral, cognitivo y su relación con la sociedad. Esta política pública que tiene el respaldo del gobernador Elías Suárez, viene a acompañar y nutrir a nuestros niños, trabajando articuladamente con el municipio y el hospital para alcanzar el bien común de las familias”.

Por su parte, el intendente de Los Juríes consideró que ante la situación económica del país, “el programa es muy importante para muchas madres y sus familias”, y ratificó el acompañamiento del municipio a las políticas sociales impulsadas por la provincia.

A su turno el director del hospital destacó la llegada del programa, “que representa una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida y la salud de la población”. “Es una política sanitaria que permite pensar a largo plazo, priorizando el futuro de los niños y las embarazadas, y fortaleciendo la presencia del Estado en nuestra comunidad”, agregó.