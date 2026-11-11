River y Lanús, a la espera de la confirmación oficial: cuándo se jugaría el cruce de octavos del Clausura

El Millonario y el Granate todavía no conocen la fecha definitiva de su enfrentamiento por los playoffs. El partido podría disputarse el domingo 22 o el lunes 23 de noviembre, a las 19, en el Monumental.

Hoy 16:16

River y Lanús todavía esperan la confirmación oficial de la AFA para conocer cuándo disputarán su encuentro por los octavos de final del Torneo Clausura 2026. Aunque ambos clubes habían alcanzado un acuerdo para jugar el lunes 23 de noviembre a las 19, surgió la posibilidad de adelantar el compromiso al domingo 22, en el mismo horario.

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En un primer momento, River pretendía disputar el partido el viernes 20 de noviembre, con la intención de evitar un período demasiado extenso sin competencia. Sin embargo, la posibilidad de jugar unos días después también resulta favorable para el entrenador Leonardo Ponzio, ya que le permitiría recuperar a varios futbolistas lesionados.

Por su parte, Lanús buscaba que el encuentro se programara como mínimo para el domingo 22, debido a que el delantero Allan Wlk regresaría un día antes de su convocatoria con la Selección de Paraguay. De esta manera, el conjunto dirigido por Mauricio Pellegrino tendría mayores posibilidades de contar con uno de sus atacantes.

La alternativa del lunes 23 de noviembre, jornada feriada en Argentina, parecía conformar a ambas instituciones. No obstante, la AFA todavía no dio el visto bueno definitivo, por lo que la opción del domingo continúa vigente.

En cuanto al plantel millonario, el tiempo adicional de preparación podría ser importante para las recuperaciones de Fausto Vera, Aníbal Moreno y Juan Cruz Meza, quienes atraviesan distintas molestias físicas.

Además, Juan Carlos Portillo podría volver a sumar minutos en el amistoso frente a Gimnasia La Plata, previsto para este sábado, después de permanecer nueve meses fuera de las canchas por una grave lesión de rodilla.

De esta manera, River y Lanús aguardan la programación oficial de los octavos de final, en una serie decisiva para las aspiraciones de ambos equipos de continuar en carrera por el título del Torneo Clausura.