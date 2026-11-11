Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 11 NOV 2026 | 36º
X
Mundo

Perú inauguró una estatua de 14 metros en honor al papa León XIV

La imponente escultura fue presentada a horas de la llegada del pontífice al país, donde iniciará una visita apostólica. La obra es considerada la más grande del mundo dedicada al Papa.

Hoy 16:50
Estatua papa León

La estatua más grande del mundo en honor al papa León XIV, de 14 metros de altura, fue inaugurada este lunes en Perú, a horas de que llegue el pontífice para iniciar su visita apostólica al país que marcó su carrera pastoral y del que adoptó su nacionalidad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La monumental estatua de fibra de vidrio, construida en 45 días, tiene un acabado en mármol blanco y presenta a León XIV con su vestimenta papal y con los brazos abiertos en una plaza situada frente al océano Pacífico, en la portuaria provincia del Callao, aledaña a la capital Lima.

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader, aseguró, tras bendecir el monumento, que el papa “seguramente va a pasar por acá” cuando visite el día 16 de noviembre la Casa de Acogida para ancianos en el Callao, en cuya diócesis el hoy pontífice fue administrador apostólico durante la pandemia de la covid-19, entre 2020 y 2021.

García Camader agradeció a las autoridades del Callao por “este signo de fe y esperanza”, y agregó que esta jurisdicción “se ha preparado mucho mejor” para la visita de León XIV, pues también ha elaborado un gran mural dedicado al Santo Padre.

El máximo representante de los obispos en Perú añadió que el papa no quiere que, en el Callao, “seamos noticias de violencia, sino de paz, concordia y fraternidad”, en referencia a los problemas de inseguridad que atraviesa el primer puerto del país.

Subrayó que la llegada del pontífice debe “inspirarnos a nosotros no solamente a pensar en cada uno, sino a pensar en los demás” y que “la paz se construye en la solidaridad”.

La visita del papa León XIV a Perú se desarrollará del 11 al 16 de noviembre, como última parada de su primera gira por América Latina, que también incluye a Uruguay y Argentina.

El papa, que vivió más de veinte años de su vida en Perú en distintas épocas donde pasó de misionero hasta ejercer de obispo, visitará las ciudades de Lima, Chiclayo, su antigua diócesis donde fue obispo ocho año, Cusco y Pucallpa, además de las localidades de Zaña y Santa Cruz de Succhabamba, pertenecientes también a la Diócesis de Chiclayo.

TEMAS Perú
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. “Me decía mamá y todos los días le llevaba comida”: el dolor de una vecina por el hombre hallado muerto en La Banda
  2. 2. B° Los Flores: una comerciante sufrió un violento robo a mano armada
  3. 3. Insólito episodio en Añatuya: grabaron a un joven desnudo trepando a un árbol con un gato en el cementerio
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 11 de noviembre: cielo parcialmente nublado y una máxima de 37 °C
  5. 5. León XIV cerró su histórica visita a la Argentina con un fuerte llamado a la reconciliación en Luján
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT