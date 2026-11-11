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Inflación de octubre: qué esperan las consultoras para el dato que dará a conocer el Indec

Este jueves se conocerá el IPC del décimo mes del año y las estimaciones privadas no anticipan una desaceleración significativa en los precios.

Hoy 16:55

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informará este jueves la inflación de octubre y las principales consultoras económicas anticipan se habría mantenido prácticamente sin cambios respecto de septiembre, cuando avanzó el 1,9%.

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Las estimaciones oscilan entre el 1,8% y el 2,1%, lo que refleja las dificultades para profundizar la desaceleración de los precios, en especial en los servicios, varios de los cuales, como el transporte o la salud, se ajustan a partir de la inflación del mes anterior.

Según el relevamiento de Equilibra, la inflación de octubre habría sido del 1,8%, una décima por debajo de septiembre. Los precios regulados habrían avanzado un 1,8%, con el transporte público (3,3%) por encima del promedio. En contrapartida, la carne se habría mantenido prácticamente estable, con una variación de apenas 0,1%.

Para los últimos dos meses del año, Sigaut Gravina anticipó que la inflación seguirá rozando el 2% mensual, con noviembre algo por debajo de diciembre.

La Fundación Libertad y Progreso también estimó una inflación del 1,8% para octubre. Con ese resultado, el IPC acumularía un aumento del 25,9% en los primeros diez meses del año y una variación interanual del 32,7%.

Libertad y Progreso destacó que los aumentos semanales de alimentos mostraron una moderación durante octubre, lo que podría contribuir a reducir la presión sobre el índice.

LCG estimó que el IPC de octubre cerrará en el 1,8%. Javier Okseniuk, director ejecutivo de la consultora, explicó que los aumentos fueron bastante homogéneos entre los distintos rubros, aunque restaurantes y salud registraron subas por encima del promedio.

Alejandro Giacoia, economista de Econviews, proyectó un resultado similar al de septiembre. Según explicó, el relevamiento de “Alimentos y bebidas” de la consultora arrojó una suba del 2,3% durante octubre.

El relevamiento de precios minoristas de C&T Asesores Económicos para el Gran Buenos Aires arrojó un incremento del 1,9% mensual en octubre, en coincidencia con el registro de septiembre.

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