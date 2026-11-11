Inflación de octubre: qué esperan las consultoras para el dato que dará a conocer el Indec

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informará este jueves la inflación de octubre y las principales consultoras económicas anticipan se habría mantenido prácticamente sin cambios respecto de septiembre, cuando avanzó el 1,9%.

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Las estimaciones oscilan entre el 1,8% y el 2,1%, lo que refleja las dificultades para profundizar la desaceleración de los precios, en especial en los servicios, varios de los cuales, como el transporte o la salud, se ajustan a partir de la inflación del mes anterior.

Según el relevamiento de Equilibra, la inflación de octubre habría sido del 1,8%, una décima por debajo de septiembre. Los precios regulados habrían avanzado un 1,8%, con el transporte público (3,3%) por encima del promedio. En contrapartida, la carne se habría mantenido prácticamente estable, con una variación de apenas 0,1%.