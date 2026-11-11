Olímpico oficializó el regreso de Emiliano Basabe para la Liga Nacional

El alero de 34 años regresa al Negro después de siete temporadas y ocupará el lugar de Lucas Lorenzen, quien dejó el club por bajo rendimiento.

Hoy 19:33

Olímpico de La Banda confirmó el regreso de Emiliano Basabe como refuerzo para la temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquet. El alero de 34 años y 1,92 metros de altura iniciará su segundo ciclo en la institución bandeña y se sumará al plantel dirigido por Leonardo Costa, tras la desvinculación de Lucas Lorenzen por bajo rendimiento deportivo.

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El jugador cuenta con una extensa trayectoria en la máxima categoría del básquet argentino y vuelve a un club donde dejó un buen recuerdo. Basabe integró el plantel de Olímpico que alcanzó las semifinales de la Liga Nacional en la temporada 2018/19, una de las campañas destacadas del Negro.

Su última experiencia fue en Unión de Santa Fe, donde disputó la temporada 2025/26 y tuvo un papel importante en el equipo. En 35 partidos promedió 11,1 puntos, 4,7 rebotes y 1,9 asistencias, con cerca de 30 minutos en cancha por encuentro.

Además, el alero tuvo un destacado paso por Quimsa de Santiago del Estero entre 2023 y 2025, período en el que conquistó la Basketball Champions League Americas 2024 y participó en competencias internacionales, incluida la Copa Intercontinental.

Anteriormente, defendió durante cuatro temporadas los colores de San Martín de Corrientes, mientras que también pasó por Argentino de Junín, Quilmes de Mar del Plata y Deportivo Valdivia de Chile, entre otros equipos.

En su primera etapa con Olímpico, durante la campaña 2018/19, Basabe disputó 50 encuentros, con promedios de 7,8 puntos, 4,8 rebotes y 1,3 asistencias, formando parte del equipo que llegó hasta las semifinales del torneo.

Con esta incorporación, el Negro suma experiencia, intensidad defensiva y versatilidad a su plantel, en busca de mejorar su rendimiento en la Liga Nacional.

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La llegada de Basabe se produce en un momento de cambios para el conjunto bandeño, que también deberá buscar un reemplazante para Hall B Elisias, quien sufrió la rotura del tendón rotuliano de la rodilla derecha durante el encuentro ante Instituto.

Olímpico volverá a jugar el jueves 19 de noviembre, cuando reciba a Ferro en el estadio Vicente Rosales, con el objetivo de recuperarse de sus últimas dificultades y volver a sumar ante su gente.