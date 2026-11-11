Lilia Lemoine insultó a Marcela Pagano tras sus críticas por la carpa VIP en la misa del papa León XIV

La diputada libertaria lanzó fuertes descalificaciones contra su excompañera de bloque, quien cuestionó los gastos y los privilegios de algunos invitados durante la celebración en Palermo.

Hoy 19:44

La visita del papa León XIV a la Argentina generó un nuevo enfrentamiento político entre las diputadas nacionales Lilia Lemoine y Marcela Pagano, quienes protagonizaron un fuerte cruce en redes sociales a raíz de la polémica por la carpa VIP instalada durante la multitudinaria misa en Palermo.

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La controversia comenzó cuando Pagano, exintegrante de La Libertad Avanza, cuestionó los gastos destinados a la organización del evento religioso y apuntó contra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

“La misa del Papa NO fue gratis para los fieles”, sostuvo la legisladora en su cuenta de X, donde denunció supuestos privilegios para funcionarios e invitados especiales que pudieron presenciar la celebración desde un sector exclusivo con aire acondicionado y servicio de catering.

Además, cuestionó las condiciones de trabajo del personal encargado de la seguridad. Según afirmó, algunos efectivos recibieron $55.000 por jornadas que se extendieron hasta 20 horas, mientras permanecían custodiando las vallas sobre la avenida del Libertador.

Las declaraciones provocaron una dura respuesta de Lilia Lemoine, quien defendió los gastos vinculados con la visita papal y lanzó una serie de insultos contra su excompañera de bloque.

“Y... no, villera sucia, todo lo que hace el Estado tiene un costo. NO ES GRATIS”, escribió la diputada oficialista, quien argumentó que la presencia del Pontífice representaba un acontecimiento de gran importancia para los argentinos.

Lejos de limitarse a discutir los cuestionamientos sobre la organización, Lemoine profundizó sus ataques personales y utilizó expresiones como “foca descerebrada” y “lechón iraní” para referirse a Pagano.

También lanzó acusaciones sobre supuestos vínculos de su colega con intereses extranjeros, sin presentar pruebas en las publicaciones difundidas.

Por su parte, Pagano evitó responder directamente a los insultos y mantuvo sus cuestionamientos sobre el financiamiento de la celebración y las condiciones privilegiadas que tuvieron determinados invitados.

La legisladora también afirmó que existirían presiones para evitar que algunos medios de comunicación abordaran la controversia, aunque esa denuncia no fue acreditada públicamente.

La polémica por la carpa VIP llegó al Congreso

El enfrentamiento sumó un nuevo capítulo cuando el diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de informes para que las autoridades expliquen cómo se organizó el sector exclusivo durante la misa de León XIV en el Monumento a los Españoles.

La iniciativa busca obtener precisiones sobre los gastos, las contrataciones y los criterios utilizados para seleccionar a los invitados, además de conocer cómo se financiaron los servicios ofrecidos en el espacio preferencial.

En paralelo, Marcela Pagano presentó denuncias para que se investiguen posibles irregularidades relacionadas con la organización de las actividades papales y la contratación de servicios.

De esta manera, la histórica visita de León XIV, marcada por sus llamados al diálogo, el respeto y la reconciliación, también dejó una controversia política que volvió a enfrentar públicamente a dos legisladoras que anteriormente compartieron el espacio libertario.