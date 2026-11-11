Tras la visita del papa León XIV, el Gobierno evalúa un tono más conciliador de Milei y cuestiona a la oposición

Desde la Casa Rosada destacaron la multitudinaria convocatoria que generó el Sumo Pontífice y rechazaron las interpretaciones partidarias de sus discursos.

Hoy 19:48

El Gobierno de Javier Milei realizó un balance positivo de los cuatro días de visita del papa León XIV a la Argentina y destacó la masiva participación de fieles en las distintas actividades religiosas. Sin embargo, desde la Casa Rosada cuestionaron los intentos de utilizar políticamente los mensajes del Pontífice y comenzaron a evaluar un posible cambio en el tono de las próximas intervenciones presidenciales.

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“Fueron cuatro días impresionantes, hacía mucho tiempo que los argentinos no se movilizaban tan masivamente, todo lo que dijo fue emocionante”, expresaron fuentes de Presidencia, según informó TN.

El oficialismo consideró que la convocatoria registrada en Buenos Aires, Córdoba y Luján reflejó un profundo sentimiento religioso en la sociedad argentina, aunque descartó que ese respaldo popular pueda traducirse directamente en consecuencias electorales inmediatas.

Una de las principales preocupaciones del Ejecutivo estuvo relacionada con las interpretaciones políticas de los discursos de León XIV, especialmente aquellos vinculados con la pobreza, la justicia social, el trabajo, la educación y la discapacidad.

“Lo único que lamentamos es que algunos quieran llevar agua para su molino político y tratar de partidizar sus palabras”, señalaron desde el entorno presidencial.

En Balcarce 50 sostienen que los mensajes del Papa forman parte de la doctrina social de la Iglesia y rechazan que hayan estado dirigidos específicamente contra la administración libertaria.

Milei podría adoptar un discurso menos confrontativo

Concluida la visita papal, algunos sectores cercanos al Gobierno comenzaron a contemplar la posibilidad de que Javier Milei recupere un tono más conciliador en sus próximas apariciones públicas.

La alternativa apunta a reducir los enfrentamientos verbales y facilitar el diálogo con otros sectores políticos, en momentos en que el Ejecutivo necesita avanzar con acuerdos legislativos.

Sin embargo, todavía no existe una decisión oficial de modificar la estrategia comunicacional del Presidente, ni se prevén cambios en las principales políticas económicas y sociales de su gestión.

La posibilidad surge después de que León XIV insistiera durante su visita en la importancia del respeto, el diálogo y la construcción de acuerdos, además de pedir que la economía esté al servicio de las personas.

Las diferencias con la oposición por los mensajes del Papa

La repercusión de los discursos también generó distintas lecturas entre los dirigentes opositores.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, destacó las palabras del Pontífice contra la crueldad, la deshumanización y el individualismo, aunque pidió evitar que su visita fuera utilizada con fines partidarios.

Desde el oficialismo, en cambio, consideran que las coincidencias entre algunos mensajes religiosos y las posiciones del peronismo no representan necesariamente un respaldo político.

En paralelo, la Casa Rosada defendió su gestión económica y destacó la reducción de la pobreza respecto de los niveles registrados en 2024, aunque las estadísticas oficiales muestran un aumento durante el primer semestre de 2026 frente a la segunda mitad del año anterior.

El Gobierno busca retomar su agenda legislativa

Tras la despedida del Santo Padre, el Ejecutivo pretende concentrar nuevamente sus esfuerzos en las negociaciones políticas y parlamentarias.

Entre las prioridades aparecen el Presupuesto 2027, la reforma del Código Penal y las discusiones sobre la suspensión de las PASO, además de otros proyectos que el Gobierno busca impulsar antes del cierre del período legislativo ordinario.

En ese escenario, desde la Casa Rosada consideran que el paso de León XIV por la Argentina dejó una importante huella social y religiosa, pero no esperan que modifique de manera inmediata el panorama político.

El desafío para el oficialismo será ahora retomar las negociaciones con otros espacios y avanzar con sus iniciativas, mientras evalúa si los llamados del Papa al diálogo y la reconciliación tendrán alguna expresión en el estilo de comunicación del Presidente.