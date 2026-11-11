Rusia y Ucrania acordaron un intercambio masivo de prisioneros y avanzan en nuevas negociaciones de paz

El acuerdo se alcanzó durante una reunión en Abu Dabi, con mediación de Estados Unidos.

Hoy 19:53

Rusia y Ucrania alcanzaron este miércoles un acuerdo para realizar un intercambio de prisioneros de guerra “a gran escala”, tras dos jornadas de negociaciones celebradas en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, con la mediación de representantes de Estados Unidos. Pese a este avance, las conversaciones concluyeron sin una solución a las principales diferencias que mantienen ambos países.

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El anuncio fue realizado por el jefe de la delegación rusa, Vladimir Medinski, quien confirmó que las partes acordaron avanzar con el canje de detenidos, aunque los detalles sobre la cantidad de personas involucradas y las fechas del intercambio todavía deben definirse.

“El diálogo continuará, sin duda”, aseguró el negociador ruso al finalizar el encuentro, que representó una nueva instancia diplomática para intentar acercar posiciones después de varios meses de estancamiento.

Desde la delegación ucraniana, Rustem Umiérov reconoció que todavía existen obstáculos importantes para alcanzar un acuerdo definitivo, especialmente en cuestiones relacionadas con el control territorial y las garantías de seguridad.

“Persisten diferencias significativas”, manifestó, aunque destacó que las conversaciones permitieron identificar oportunidades para continuar el proceso.

Por su parte, el representante ucraniano David Arakhamia se mostró más optimista y consideró que las negociaciones podrían abrir el camino hacia una solución antes de que finalice el año.

Estados Unidos continuará las negociaciones con Putin y Zelenski

Tras las reuniones en Abu Dabi, los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff tienen previsto mantener nuevos encuentros diplomáticos este jueves 12 de noviembre.

La agenda contempla una reunión en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin, seguida de conversaciones en Dublín con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski.

El objetivo de Washington será profundizar los temas abordados durante las jornadas de negociación y explorar posibles acuerdos para reducir las tensiones.

Entre los asuntos pendientes se encuentran la situación de los territorios ocupados, las garantías de seguridad y las condiciones necesarias para alcanzar un eventual alto el fuego.

Las diferencias que todavía impiden un acuerdo de paz

Uno de los principales puntos de conflicto continúa siendo la disputa territorial, debido a que Moscú y Kiev mantienen posiciones enfrentadas sobre el futuro de las regiones ucranianas ocupadas por Rusia.

Otra diferencia está relacionada con la participación de los países europeos en las negociaciones.

Mientras Ucrania considera fundamental que sus aliados formen parte del proceso, Rusia mantiene reparos sobre su intervención y sostiene que no recibió propuestas concretas de paz por parte de los gobiernos europeos.

Desde Estados Unidos, en cambio, comenzaron a reconocer la necesidad de incorporar eventualmente a representantes europeos a las conversaciones sobre el futuro de la seguridad regional.

Aunque las negociaciones todavía no permitieron alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto, el intercambio de prisioneros representa un avance humanitario concreto y una señal de que ambas partes mantienen abiertos los canales diplomáticos.

De esta manera, Rusia y Ucrania continuarán las conversaciones con mediación estadounidense, mientras persiste la expectativa internacional por una posible salida negociada a la guerra.