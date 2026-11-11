Alerta en Europa: más de 6.000 escuelas de Italia recibieron amenazas de bomba y hubo evacuaciones masivas

Los establecimientos recibieron correos electrónicos con advertencias sobre supuestos explosivos.

Hoy 19:55

Una ola de amenazas de bomba generó alarma este miércoles en Italia, donde más de 6.000 establecimientos educativos recibieron correos electrónicos que advertían sobre la supuesta presencia de explosivos. La situación obligó a evacuar numerosos colegios y desplegar operativos policiales en distintas ciudades del país.

Según informó el Ministerio de Educación italiano, alrededor de 6.300 escuelas fueron alcanzadas por los mensajes intimidatorios. Si bien se realizaron evacuaciones preventivas, todavía no se estableció con precisión cuántos establecimientos debieron interrumpir sus actividades.

Las amenazas también se extendieron a Reino Unido e Irlanda, donde las autoridades recibieron advertencias similares y comenzaron investigaciones para determinar su procedencia.

En Roma, estudiantes del liceo Virgilio relataron que debieron abandonar rápidamente las aulas luego de que las autoridades escolares recibieran un correo electrónico con una supuesta amenaza de bomba.

“El director salió al patio y nos dijo que había llegado un correo electrónico con una amenaza de bomba y, justo después, el edificio fue evacuado”, contó Sofía De Ponte, una alumna de 19 años.

Situaciones similares se registraron en otras ciudades italianas, donde efectivos policiales realizaron inspecciones para descartar la presencia de artefactos explosivos.

Giorgia Meloni aseguró que no existe un peligro concreto

Ante la magnitud de las amenazas, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, convocó a una reunión con autoridades de seguridad e inteligencia para analizar la situación y coordinar las medidas preventivas.

“Por el momento, conforme a las verificaciones realizadas, no hay ningún indicio que sugiera que exista un peligro concreto”, manifestó la mandataria.

Además, consideró que los mensajes podrían formar parte de una estrategia destinada a generar temor, preocupación y alteraciones en el funcionamiento de las instituciones.

Desde el Gobierno italiano pidieron evitar el pánico y aseguraron que las fuerzas de seguridad continúan trabajando para identificar a los responsables.

Investigan el origen de las amenazas

Según medios italianos, las advertencias llegaron mediante correos electrónicos anónimos que aseguraban que se habían colocado explosivos en los establecimientos educativos.

Los mensajes estaban firmados con una identidad cuya autenticidad no fue establecida, mientras los investigadores intentan determinar si existe una organización detrás de los envíos masivos.

Las autoridades también analizan posibles conexiones con otros episodios recientes registrados en Europa, como falsas amenazas de bomba en vuelos comerciales y ataques informáticos contra empresas e infraestructura.

Esta serie de incidentes incrementó la preocupación por posibles acciones de guerra híbrida, una modalidad que combina amenazas, ciberataques y otras maniobras destinadas a generar inestabilidad.

Sin embargo, hasta el momento no se confirmó que las amenazas contra las escuelas respondan a una operación organizada por algún Estado o grupo específico.

Por su parte, Antonello Giannelli, presidente de la asociación de directores escolares italianos, advirtió que incluso las falsas alarmas pueden provocar importantes consecuencias en el sistema educativo.

El dirigente señaló que la difusión masiva de mensajes intimidatorios demuestra cómo el uso irresponsable de las herramientas digitales puede generar temor, interrupciones de clases y trastornos a gran escala.

Mientras continúan las investigaciones, las autoridades italianas mantienen los controles preventivos y buscan establecer quiénes estuvieron detrás de las amenazas, que también provocaron preocupación en otros países europeos.