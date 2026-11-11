¿Franco Colapinto podría volver a Williams? El movimiento en McLaren que abre una posibilidad para 2028

La separación de Oscar Piastri y su representante Mark Webber alimentó las versiones sobre una posible salida del australiano de McLaren.

Hoy 19:49

Franco Colapinto podría quedar involucrado en un importante movimiento del mercado de pilotos de la Fórmula 1, luego de que se conociera la separación entre Oscar Piastri y su histórico representante, Mark Webber. La decisión despertó especulaciones sobre el futuro del australiano en McLaren y un posible efecto dominó que podría beneficiar al argentino.

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Piastri, de 25 años, atraviesa una temporada complicada en la escudería británica. Después de haber peleado por el campeonato mundial de 2025, todavía no consiguió victorias en 2026 y ocupa el séptimo puesto del campeonato, lejos de su compañero Lando Norris.

En ese contexto, la finalización de su vínculo profesional con Webber, quien lo acompañó desde sus primeros pasos en el automovilismo internacional, alimentó los rumores sobre una posible salida de McLaren, pese a que tiene un contrato multianual que se extendería hasta 2028.

Sin embargo, no existe una confirmación de que Piastri vaya a abandonar el equipo, por lo que cualquier movimiento continúa siendo una posibilidad a futuro.

El movimiento que podría beneficiar a Colapinto

Una eventual salida de Piastri dejaría una vacante muy atractiva en McLaren. Entre los nombres que aparecen como posibles reemplazantes se encuentra Carlos Sainz, actualmente en Williams y con experiencia previa en la escudería de Woking.

Si el español regresara a McLaren, Williams tendría un asiento disponible, una situación que podría volver a poner a Franco Colapinto entre los candidatos.

Lando Norris y Oscar Piastri

El argentino mantiene una buena relación con James Vowles, jefe del equipo británico, quien fue fundamental para darle la oportunidad de debutar en la Fórmula 1 durante la temporada 2024.

De todos modos, el principal obstáculo sería la situación contractual de Colapinto con Alpine, ya que el piloto tiene un acuerdo de cesión a largo plazo y cualquier regreso a Williams dependería de las negociaciones entre las escuderías.

Una posibilidad que apunta a 2028

Por ahora, Colapinto continúa enfocado en su presente con Alpine, mientras que Piastri mantiene su vínculo con McLaren y Sainz sigue ligado a Williams.

En caso de producirse los movimientos mencionados, 2028 aparece como un horizonte posible para una reestructuración del mercado de pilotos, aunque todavía no existen negociaciones confirmadas que vinculen al argentino con un regreso a su antiguo equipo.

Así, una decisión que comenzó con la separación profesional entre Piastri y Webber podría terminar teniendo consecuencias en el futuro de Colapinto, aunque por el momento se trata de un escenario hipotético.