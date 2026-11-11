El Gobierno minimizó la amenaza de Irán y descartó reforzar las custodias de los jefes militares argentinos

Tras la decisión de Teherán de declarar organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea, la Casa Rosada aseguró que no detectó amenazas concretas.

Hoy 19:50

El Gobierno de Javier Milei decidió no implementar, por el momento, medidas extraordinarias de seguridad para los jefes militares argentinos, luego de que Irán declarara organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea. Desde la Casa Rosada consideran que la decisión de Teherán responde principalmente a una represalia política y no representa, hasta ahora, una amenaza operativa concreta.

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La medida iraní fue anunciada este miércoles por su Ministerio de Relaciones Exteriores, como respuesta a la decisión de la Argentina de incorporar a la Guardia Revolucionaria Islámica a su listado de organizaciones terroristas.

Según informaron fuentes oficiales a TN, no está previsto reforzar las custodias de las autoridades militares, aunque desde el Ejecutivo aseguraron que se adoptarán todos los recaudos necesarios para garantizar su seguridad.

En la conducción de las Fuerzas Armadas interpretan que la declaración tiene un carácter principalmente diplomático y señalaron que, hasta el momento, no se identificaron amenazas específicas contra funcionarios o instalaciones militares argentinas.

La respuesta de la Cancillería argentina

El Ministerio de Relaciones Exteriores rechazó categóricamente la decisión de Irán y calificó la designación de las fuerzas nacionales como una “acusación inadmisible”.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería sostuvo que la medida “carece de todo fundamento” y defendió el funcionamiento de la Armada y la Fuerza Aérea como instituciones subordinadas a la Constitución Nacional y dedicadas a la defensa de la soberanía argentina.

Además, el Gobierno volvió a reclamar que Irán colabore con la Justicia argentina en las investigaciones por los atentados contra la Embajada de Israel, en 1992, y la AMIA, en 1994, que dejaron 29 y 85 víctimas fatales, respectivamente.

En ese sentido, cuestionó la falta de cooperación de las autoridades iraníes y reiteró su pedido para que los acusados por ambos ataques sean puestos a disposición de los tribunales argentinos.

La Argentina mantiene un esquema de seguridad reforzado

Aunque no se anunciaron nuevas medidas de protección para los mandos militares, el país mantiene vigente un dispositivo especial de seguridad desde el 28 de febrero, cuando comenzó la escalada bélica en Medio Oriente.

El operativo contempla una mayor vigilancia sobre objetivos sensibles, infraestructura crítica, representaciones diplomáticas y establecimientos vinculados con la comunidad judía, además de controles especiales en las fronteras.

También incluye la coordinación entre los organismos de inteligencia, la Dirección Nacional de Migraciones y las fuerzas federales de seguridad, con el objetivo de prevenir posibles amenazas.

Por ahora, el Gobierno considera que este esquema resulta adecuado y que cualquier modificación dependerá de las evaluaciones de los organismos competentes.

Por qué Irán tomó la decisión contra las fuerzas argentinas

La nueva tensión diplomática tiene como antecedente la decisión de la administración de Javier Milei de declarar organización terrorista a la Guardia Revolucionaria de Irán, anunciada a fines de marzo y formalizada en abril de este año.

En respuesta, Teherán aplicó una legislación de reciprocidad aprobada en 2019 y decidió incluir a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas en su clasificación de organizaciones terroristas. La medida no alcanzó al Ejército Argentino.

Las autoridades iraníes calificaron la postura argentina como un acto hostil y advirtieron que el país deberá asumir las consecuencias de esa decisión, aunque no precisaron qué acciones adicionales podrían adoptar.

La declaración profundizó el deterioro de las relaciones entre ambos gobiernos, atravesadas por los antecedentes judiciales de los atentados terroristas ocurridos en Buenos Aires.

Mientras tanto, la Casa Rosada mantiene su postura de rechazo a la decisión iraní, pero descarta modificar de manera generalizada las custodias militares mientras no existan indicios concretos que justifiquen nuevas medidas de protección.