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Dramático rescate en el río Dulce: salvaron a dos hombres de una situación límite y los llevaron de urgencia al hospital

El hecho ocurrió durante la tarde de este miércoles, a la altura del patinódromo de la Costanera. Ambos fueron rescatados por efectivos del Grupo Especial de Rescate (GER) y quedaron internados en el Hospital Regional.

Hoy 19:54
Foto de archivo.

Dos hombres protagonizaron una situación de extremo peligro en las aguas del río Dulce, durante la tarde de este miércoles 11 de noviembre. Ambos debieron ser rescatados y posteriormente trasladados de urgencia a un centro de salud.

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El episodio se registró a la altura del patinódromo de la Costanera, donde las dos personas se encontraban en una situación límite y habrían estado en riesgo de ahogarse, según la información preliminar obtenida.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias en las que ambos hombres terminaron en peligro dentro del río, así como las actividades que realizaban antes de que se produjera la emergencia.

Tras ser auxiliados, los dos hombres fueron trasladados de urgencia al Hospital Regional, donde quedaron internados para recibir atención médica. Si bien trascendió que su estado habría requerido asistencia inmediata, todavía no se difundieron precisiones sobre su evolución.

El operativo de salvamento estuvo a cargo del Grupo Especial de Rescate (GER), mientras que personal del SEASE realizó el traslado sanitario. Por el momento, no se dieron a conocer las identidades ni las edades de los rescatados, y se aguarda mayor información sobre su estado de salud y las circunstancias del episodio.

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