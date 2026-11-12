Crítica de "El tren fluvial"

Película que evoca al Leonardo Favio de "Crónica de un niño solo" sobre un niño que vive en un remoto y que quiere conocer la capital.
Por Antonio Trashorras
Para Fotogramas
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El debut como cineastas de Lorenzo Ferro –memorable rostro de 'El ángel' (Luis Ortega, 2018)– y el malogrado Lucas Vignale evoca al Leonardo Favio de 'Crónica de un niño solo' (1965) y 'Soñar, soñar' (1976), referencias explicitadas mediante guiños e incluso con la aparición de Diego Puente, protagonista de aquella. Mas no se limitan a venerar un altar cinéfilo humildemente naturalista sino que lo ungen de un peculiar onirismo empedrado de lugares de paso, reconocibles pero chocantes, y criaturas como amputadas de otros films. Exhibiendo una hermosa relación entre cuerpo y entorno, capturando la rareza sin apenas subrayados y ubicando su mirada a la altura de un crío peculiar en ruta física y vital, pero sin convertirlo en un prodigio con frases de adulto, los directores lo acompañan sin domesticar su peripecia.
Si el malambo exige disciplina, repetición y obediencia, viajar pide justo lo contrario: perderse, improvisar, aceptar lo ajeno. El niño pasa de la inercia de un movimiento aprendido a otro que aún no sabe nombrar. Y he ahí el verdadero itinerario: dejar de bailar lo decidido por otros.
Para quienes prefieren (al menos fílmicamente) perderse a llegar.