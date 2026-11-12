Añatuya bajo el sol radiante: se esperan temperaturas extremas hoy Jueves 12 de noviembre de 2026

Los añatuyenses disfrutarán de un día soleado, pero las temperaturas alcanzarán niveles extremos. El pronóstico para los próximos días muestra cambios significativos en el clima.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya se presenta hoy con un cielo totalmente despejado, permitiendo que el sol brille intensamente sobre la ciudad. La temperatura actual es de 27.4 °C, pero la sensación térmica se eleva a 29 °C debido a la humedad del 64%.

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A medida que avance la jornada, se anticipa que las temperaturas alcancen hasta 39.7 °C, haciendo necesario que los añatuyenses tomen precauciones frente al calor extremo. Es importante mantenerse hidratado y evitar la exposición prolongada al sol durante las horas más intensas.

Para mañana, el pronóstico indica que las tormentas eléctricas podrían acercarse a la región, con temperaturas mínimas de 27 °C y máximas que podrían llegar a 40.8 °C. Esto sugiere que, aunque hoy es soleado, el clima podría tornarse más inestable en las próximas horas.

El sábado, se espera un cambio en las condiciones climáticas, ya que se anticipa un chubasco ligero con temperaturas que oscilarán entre los 23.1 °C y los 29.3 °C. Este descenso en las temperaturas podría ser un alivio luego del intenso calor de los días anteriores.

En resumen, hoy los añatuyenses deben prepararse para un día de calor extremo con una temperatura máxima de 39.7 °C. El pronóstico para mañana prevé tormentas eléctricas con temperaturas que alcanzarán los 40.8 °C, y el sábado se espera un chubasco ligero, con mínimas de 23.1 °C.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.