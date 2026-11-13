El Gordo de Navidad de la Lotería Santiagueña tendrá un premio mayor de $300 millones

El tradicional sorteo se realizará el próximo 26 de diciembre y contará con importantes premios para los apostadores.

Hoy 14:30

El gordo de Navidad de la Lotería Santiagueña tendrá un 1º premio de 300.000.000 millones de pesos. El sorteo será realizado el 26 de Diciembre y dentro de su programación albergará el habitual sorteo por “Compra Anticipada” y el nuevo “Yapita Santiagueña” destinado a los apostadores y el “Premio Estímulo” para las agencias y distribuidores.

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El valor del Billete será de $ 30.000ºº el entero y $ 6.000ºº cada una de las 5 fracciones que lo componen y serán comercializados en las agencias oficiales de Santiago del Estero y las vecinas provincias de Tucumán y Catamarca.

El primero de los sorteos, por “Compra Anticipada” está destinado a todos los apostadores que adquieran su billete o su fracción del sorteo extraordinario de Lotería Santiagueña de manera anticipada y podrán participar del sorteo de 15 premios de $ 500.000ºº divididos de la siguiente manera: El 9 de diciembre serán sorteados 5 premios de $ 500.000ºº, el 16 de diciembre 5 premios de $ 500.000ºº y el 22 de diciembre los últimos 5 premios de $ 500.000ºº, todos los sorteos serán realizados con anterioridad al sorteo matutino de Tómbola Santiagueña.

Para participar, el apostador deberá recortar el troquel que se encuentra anexado al billete o fracción situado en el margen superior derecho (en el mismo se identifica el número de billete y número de fracción) y depositarlo en las urnas habilitadas de la Caja Social, Delegaciones del interior provincial y Distribuidores de otras provincias.

El Segundo sorteo, será para los apostadores que adquirieron los billetes de la emisión extraordinaria de Lotería Santiagueña y también de las emisiones ordinarias de todo el mes de diciembre y no hayan obtenido ningún premio de la programación prevista. Consistirá en el sorteo de 10 premios de $ 320.000ºº que será realizado el día 08 de enero del 2027 con anterioridad al sorteo matutino de Tómbola Santiagueña.

Para participar, el apostador deberá recortar el troquel ubicado en el margen superior izquierdo de su billete o fracción y depositarlo en las urnas habilitadas de la Caja Social, delegaciones del interior provincial y Distribuidores de otras provincias.

El tercer y último de los sorteos estará destinado a las agencias y distribuidores que comercialicen la emisión extraordinaria de Lotería Santiagueña y consistirá en el sorteo de 2 premios de $ 250.000ºº, uno para las agencias y otro para los distribuidores. Podrán ingresar al sorteo todas las agencias de tómbola cuyas ventas sean superiores o iguales a 1 entero de lotería (5 fracciones) y todos los distribuidores cuyas ventas sean superiores o iguales a 80 enteros de lotería (400 fracciones). El sorteo será realizado el 13 de enero del 2027 con anterioridad al sorteo matutino de la Tómbola Santiagueña.

Para más información se podrá consultar al teléfono de la Institución 428-8850, a los internos del Departamento Comercial de Lotería Santiagueña 428-8884/85/86/87 y también a los internos de la oficina de marketing 428-8829 y 428-9585. También lo pueden hacer en el website www.cajasocialsde.gob.ar y nuestras redes sociales instagram y facebook.-