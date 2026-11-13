Motociclista hospitalizado tras colisión con taxi en La Quiaca

Un motociclista de 20 años fue hospitalizado tras una colisión frontal con un taxi en La Quiaca.

Hoy 14:16

Un accidente de tránsito ocurrido en La Quiaca ha dejado a un joven motociclista hospitalizado tras un choque frontal con un vehículo de transporte público. El incidente tuvo lugar días atrás, alrededor de las 19.40, en la intersección entre la avenida Belgrano y la calle Jujuy. Según los informes, el motociclista, que conducía una motocicleta Corven Energy de 110 cc, se desplazaba a contramano cuando sucedió el accidente.

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El automóvil involucrado en la colisión es un Fiat Sienta, que estaba prestando servicio como taxi en el momento del choque. El conductor del taxi, tras el accidente, declaró a las autoridades que había estado circulando de manera normal cuando el motociclista se cruzó de carril inesperadamente. Esta maniobra repentina hizo imposible evitar la colisión, lo que resultó en un impacto frontal significativo.

Tras el accidente, el joven motociclista fue asistido en el lugar por personal del Servicio de Asistencia Médica Emergente (Same) y, debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado inicialmente al hospital local de La Quiaca. Sin embargo, su estado requería atención médica más especializada, lo que llevó a su derivación al hospital "Pablo Soria" en la capital de Jujuy.

La intervención policial fue rápida; una comisión de la Seccional 17° se presentó en el lugar para investigar el incidente. Además, se realizó un test de alcoholemia a ambos conductores, el cual resultó negativo. Esto sugiere que el accidente no fue causado por la influencia del alcohol, aunque se están llevando a cabo más investigaciones.

Personal de Seguridad Vial también estuvo presente en la escena del accidente para reordenar el tráfico, que se vio afectado debido a la colisión. Las pericias del departamento de Criminalística fueron realizadas en el lugar, lo que es un procedimiento habitual en este tipo de incidentes.

La motocicleta involucrada en el accidente fue secuestrada de manera preventiva como parte de la investigación. Las autoridades continúan trabajando para establecer las circunstancias exactas que llevaron a este desafortunado evento en La Quiaca, enfatizando la importancia de la seguridad vial en las calles de la ciudad.