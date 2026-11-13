Silva Neder destacó el mensaje del papa León XIV y pidió superar las diferencias: “Nos llamó a la reconciliación de todos los argentinos”

En diálogo con Radio Panorama, el vicegobernador de Santiago del Estero compartió su experiencia durante la histórica visita del Sumo Pontífice y destacó su llamado al diálogo, la solidaridad y el bien común.

Hoy 13:56

El vicegobernador de Santiago del Estero, Carlos Silva Neder, visitó los estudios de Radio Panorama, donde compartió sus reflexiones sobre la visita del papa León XIV a la Argentina y destacó su mensaje de reconciliación, solidaridad y respeto por la dignidad humana. Además, pidió superar las diferencias políticas y trabajar por el bien común.

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Durante una entrevista en el programa Tiempo para Compartir, el funcionario recordó con emoción su participación en la multitudinaria misa celebrada en Luján, donde estuvo acompañado por vicegobernadores del Norte Grande y de otras provincias.

Silva Neder destacó especialmente el llamado del Pontífice a dejar atrás las divisiones y construir una sociedad basada en el diálogo y la solidaridad. “Nos llamó a la reconciliación de todos los argentinos, con el pasado, con la historia, pero también con el presente para poder construir un futuro mucho mejor”, manifestó.

El vicegobernador consideró que uno de los aspectos más importantes de la visita fue la reflexión de León XIV sobre el ejercicio del poder y las responsabilidades de quienes ocupan cargos públicos.

“El pueblo nos coloca por un período de tiempo y ese poder no debe ser ilimitado. El límite del ejercicio del poder debe ser el respeto a la dignidad de la persona humana”, recordó sobre las palabras del Sumo Pontífice.

En ese sentido, remarcó que el mensaje estuvo dirigido a toda la clase política argentina, independientemente de las diferencias partidarias.

También resaltó las reflexiones del Papa sobre la economía y el trabajo, especialmente su llamado a poner a las personas por encima de los intereses económicos. “El empresario que invierte está bien que tenga su ganancia, pero en el centro de todo está el trabajador, su dignidad. Hay que respetarlo y acompañarlo”, sostuvo.

Para Silva Neder, la visita papal dejó una responsabilidad concreta que debe reflejarse en las decisiones de quienes ejercen funciones públicas. “Él nos dejó una tarea: vayan, anuncien el Evangelio, pero también anuncien a través de obras buenas que construyen el bien común”, señaló.

Asimismo, expresó su deseo de que el mensaje de reconciliación se traduzca en acciones que favorezcan especialmente a los sectores más vulnerables. “Debemos sembrar esa concordia desde la solidaridad, dejando de lado el individualismo”, afirmó.

La situación del país y sus críticas al gobierno de Javier Milei

Durante la entrevista, Silva Neder también reflexionó sobre el contexto económico y social de la Argentina y consideró que el mensaje de León XIV llegó en un momento especialmente complejo.

“Yo creo que la República Argentina está en crisis, no solamente desde lo económico y lo social, sino que hay otra crisis de valores. La venida del Papa nos ha venido a ubicar definitivamente qué es lo que importa”, expresó.

En ese marco, respaldó las declaraciones del arzobispo Vicente Bokalic, quien había advertido sobre la crisis de liderazgo y los riesgos de generar expectativas que luego no se cumplen.

El vicegobernador cuestionó las promesas económicas del gobierno de Javier Milei y señaló que la inflación de octubre, que alcanzó el 2,2%, refleja las dificultades para cumplir las metas anunciadas.

“Hace más de dos años que la inflación va a bajar, va a ser cero coma tanto. Y resulta que ayer conocemos el índice inflacionario de octubre y es el 2,2%”, sostuvo.

Además, advirtió sobre lo que definió como “liderazgos mesiánicos”, al considerar que pueden generar frustración cuando las soluciones prometidas no llegan.

Su mirada sobre Santiago del Estero y las elecciones de 2027

Por otra parte, Silva Neder destacó el modelo de gestión provincial y aseguró que la provincia busca mantener un Estado presente en sus 27 departamentos, especialmente para acompañar a quienes más lo necesitan.

“Yo creo que hay un Santiago inclusivo, hay un Santiago que convoca a todos y que en este clima complicado sigue estando al lado del que lo necesita”, señaló.

Finalmente, consultado sobre las elecciones presidenciales de 2027, afirmó que la oposición trabaja en la construcción de una propuesta política que pueda representar una alternativa al actual Gobierno nacional.

“La oposición que somos todos nosotros está trabajando para que pueda surgir una oferta electoral que pueda convencer, que pueda enamorar al electorado argentino”, manifestó.

En esa línea, expresó su expectativa de que el próximo año pueda abrirse una nueva etapa política y económica para el país. “Espero que a partir de diciembre del año que viene podamos gestionar otro modelo de país, otro proyecto político puesto en la gestión y empezar a reconstruir esta Argentina tan destruida en estos tres años”, concluyó.