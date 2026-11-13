Mujeres que inspiran: la Cámara de Comercio fue sede de un encuentro regional de empresarias y emprendedoras del NOA

En diálogo con Noticiero 7, referentes de la institución destacaron la importancia de generar oportunidades y fortalecer el protagonismo de las mujeres en el sector privado.

Hoy 14:12

La Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero fue escenario de un importante encuentro regional de mujeres empresarias y emprendedoras del NOA, bajo la consigna “Mujeres que inspiran”, una propuesta destinada a poner en valor el liderazgo femenino y promover una mayor participación de las mujeres en las organizaciones y los espacios de toma de decisiones.

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La actividad contó con una importante convocatoria y reunió a representantes de cámaras empresariales, comerciantes, emprendedoras y referentes institucionales de distintos puntos del país. También participaron integrantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), entre ellas su vicepresidenta.

En diálogo con Noticiero 7, Alejandra Rafael, vicepresidenta de la Cámara de Comercio, destacó la amplia participación y el interés que despertó la propuesta entre las asistentes.

“Ha sido un éxito la concurrencia de este plenario. Es un encuentro regional para mujeres del NOA, en el que recibimos gente de Buenos Aires, de CAME y de otras empresas y cámaras”, expresó.

Asimismo, remarcó que el objetivo principal es generar espacios de intercambio sobre problemáticas y desafíos que atraviesan las mujeres en el ámbito empresarial. En ese sentido, aseguró que la institución busca acompañar a quienes emprenden, desarrollan actividades comerciales y llevan adelante empresas.

“La idea es que sepan que la Cámara está presente, que está para apoyar a las emprendedoras y empresarias. Queremos que siempre tengan un lugar al cual acercarse”, sostuvo.

Por otra parte, Rafael hizo hincapié en la necesidad de impulsar una mayor presencia femenina en los espacios de conducción. Señaló que, si bien las mujeres tienen un papel fundamental en el comercio santiagueño, todavía existe una participación reducida en directorios, cámaras empresariales y organizaciones del sector privado.

“Estamos comprometidos con el desarrollo de la mujer en los espacios de poder o de toma de decisiones. Tratamos de fomentar estos encuentros para que surjan nuevos dirigentes gremiales y empresariales”, explicó.

También se refirió a los desafíos que enfrentan las mujeres para compatibilizar sus responsabilidades laborales, familiares e institucionales, y destacó que muchas veces la participación gremial implica resignar parte del tiempo personal.

Uno de los momentos especiales de la jornada fue el reconocimiento a dos mujeres que llevan más de 20 años de trabajo y compromiso con la institución.

Rafael explicó que se trató de un homenaje a quienes dedicaron gran parte de su tiempo a una tarea ad honorem, con el objetivo de contribuir al crecimiento y al fortalecimiento del comercio local.

Finalmente, adelantó que la Cámara continuará impulsando este tipo de iniciativas y encuentros regionales. En ese marco, anticipó que está previsto realizar una nueva convocatoria entre febrero y marzo del próximo año.

De esta manera, el plenario dejó como eje central la importancia de construir redes, compartir experiencias y generar nuevas oportunidades para que más mujeres puedan asumir roles de liderazgo y protagonismo en el desarrollo económico y empresarial de la región.