La decisión de la Fórmula 1 que afecta a Alpine y a Franco Colapinto para la temporada 2027

La escudería francesa buscaba ampliar las posibilidades de inversión para mejorar su rendimiento, pero la oposición de dos equipos frenó la propuesta que podía beneficiar al piloto argentino.

Hoy 14:18

Franco Colapinto y Alpine recibieron una noticia desfavorable de cara a la temporada 2027 de la Fórmula 1. Una propuesta para flexibilizar el límite presupuestario de las escuderías no consiguió los votos necesarios para su aprobación, lo que representa un obstáculo para los planes de crecimiento del equipo francés.

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La iniciativa fue impulsada por James Vowles, jefe de Williams, y buscaba permitir mayores inversiones en infraestructura y desarrollo a los equipos que necesitan reducir la diferencia con las principales escuderías de la categoría.

La propuesta contaba con el respaldo de Alpine, Williams, Aston Martin, Audi y Cadillac, pero necesitaba el apoyo de al menos seis de los once equipos. La negativa de Haas y Racing Bulls terminó por impedir que se alcanzara la cantidad de votos requerida.

Desde Racing Bulls, su jefe Alan Permane defendió las reglas actuales y consideró que el sistema presupuestario funcionó correctamente durante los últimos seis años. Además, ambos equipos se mostraron contrarios a una modificación que pudiera obligarlos a aumentar sus inversiones.

La decisión afecta especialmente a Alpine, que trabaja en un proyecto deportivo para acercarse a los primeros puestos de la parrilla y tiene confirmados a Franco Colapinto y Pierre Gasly como pilotos para 2027. Sin la flexibilización solicitada, la escudería deberá continuar su desarrollo dentro de los límites económicos vigentes.

De todos modos, el debate podría retomarse para la temporada 2028, cuando se necesitará una menor cantidad de votos para introducir modificaciones reglamentarias. Mientras tanto, Colapinto y Alpine deberán afrontar el próximo campeonato sin el beneficio presupuestario que pretendían conseguir.