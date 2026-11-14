Rescatan a un hombre de 79 años en un puente de la ruta 168

Un hombre de 79 años fue rescatado en un exitoso operativo policial tras caer al agua en la ruta nacional 168, gracias a la rápida intervención de los efectivos de la Comisaría 25.ª de barrio El Pozo.

Hoy 04:17

En un incidente ocurrido antes del mediodía de este jueves, un hombre de 79 años cayó al agua junto con un carrito en la ruta nacional 168, en un área cercana a un puente aliviador. Las causas de la caída se encuentran bajo investigación por las autoridades competentes.

El hombre, tras caer, quedó atrapado entre la maleza y enfrentó una situación de extremo peligro al no poder mantenerse a flote. Afortunadamente, una vecina de la zona fue testigo del suceso y alertó de inmediato a los efectivos de la Comisaría 25.ª de barrio El Pozo, quienes respondieron rápidamente al llamado.

Los policías llegaron al lugar y, conscientes de la gravedad de la situación, ingresaron al agua para auxiliar al hombre. Este se encontraba exhausto y casi sin fuerzas, lo que hacía que la operación de rescate fuera aún más crítica. La rápida intervención de los efectivos fue fundamental para lograr su salvamento y evitar una tragedia.

El rescate se llevó a cabo en un contexto de alto riesgo, dado el elevado nivel del agua y la fuerte corriente provocada por la crecida de los ríos en la región. Pese a estas adversidades, los policías lograron sacar al hombre con vida, lo que fue un alivio para todos los presentes.

Una vez concretado el rescate, los efectivos llamaron a un médico del Servicio Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) 107 para que examinara al hombre. Afortunadamente, se constató que se encontraba en buen estado de salud, lo que representó una buena noticia tras la angustiante situación vivida.

Las autoridades policiales informaron lo sucedido a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez comunicó el episodio al fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Esta cadena de comunicación es vital para asegurar que se tomen las medidas adecuadas en situaciones similares en el futuro.

Desde la Jefatura de la Unidad Regional I, se destacó y reconoció el trabajo profesional de los efectivos, quienes actuaron con rapidez y eficacia para rescatar al hombre en una situación que podría haber tenido un desenlace trágico.