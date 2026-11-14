Termas de Río Hondo bajo la lluvia: pronóstico variable para hoy Sábado 14 de noviembre de 2026

Termas de Río Hondo se encuentra bajo la influencia de un clima inestable, con chubascos ligeros y temperaturas que oscilarán en un rango significativo. Los termenses deben prepararse para un fin de semana con cambios en las condiciones climáticas.

Hoy 08:01

Este Sábado 14 de noviembre de 2026, los termenses se encuentran bajo un chubasco ligero que marca el inicio de un día con temperaturas que alcanzarán los 33.2 °C. A pesar de la lluvia, la sensación térmica se mantiene en 25.3 °C, lo que puede resultar en un clima bastante húmedo.

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La humedad actual del 87% puede hacer que el día se sienta más caluroso de lo que realmente es. Con un viento suave del sureste a 14 km/h, las condiciones son favorables para que la lluvia se mantenga intermitente a lo largo de la jornada.

Para mañana, se espera que el clima continúe inestable, dado que se pronostica lluvia irregular en las cercanías, con mínimas de 21.5 °C y máximas que rondarán los 32.4 °C. Los termenses deben estar preparados para posibles cambios en el tiempo.

El lunes, las tormentas eléctricas en las cercanías podrían alterar aún más las condiciones, con una mínima proyectada de 22.8 °C y una máxima que podría alcanzar los 33.6 °C. Esto refleja un patrón de clima activo que podría afectar las actividades al aire libre.

En resumen, hoy el clima en Termas de Río Hondo presenta un chubasco ligero con temperaturas que fluctúan entre 22.6 °C y 33.2 °C. Para el domingo, se anticipa lluvia irregular, y el lunes podría haber tormentas eléctricas, por lo que los termenses deben estar atentos a los cambios climáticos en los próximos días.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.