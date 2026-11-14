Fin de ciclo en Atlético Tucumán: Julio César Falcioni dejó de ser el entrenador

El experimentado DT llegó a un acuerdo con la dirigencia del Decano y puso fin a su etapa en el club tras una temporada irregular. Tenía contrato hasta diciembre de 2026.

Hoy 13:56

Julio César Falcioni dejó de ser el entrenador de Atlético Tucumán luego de alcanzar un acuerdo con la dirigencia para finalizar su vínculo de manera anticipada. La decisión se tomó tras el cierre de la fase regular del Torneo Clausura 2026 y fue confirmada oficialmente por la institución.

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El experimentado técnico había asumido en marzo de este año en reemplazo de Hugo Colace, pero los resultados no acompañaron su proyecto. Durante su ciclo dirigió 29 partidos oficiales, con un balance de 10 victorias, nueve empates y 10 derrotas.

Si bien el Decano logró alcanzar las semifinales de la Copa Argentina, donde quedó eliminado por penales frente a Platense, su rendimiento en el campeonato local fue irregular y no consiguió clasificarse a los playoffs del Apertura ni del Clausura.

Además, Atlético Tucumán terminó en el puesto 26 de la tabla anual, con 32 puntos, una campaña que lo obligará a afrontar la temporada 2027 comprometido en la zona baja de los promedios.

La salida de Falcioni se resolvió después de una reunión con los dirigentes, en la que ambas partes coincidieron en la necesidad de cerrar el ciclo. De esta manera, el Decano deberá buscar un nuevo entrenador para encarar la próxima temporada con el objetivo de mejorar su rendimiento y alejarse de la lucha por la permanencia.