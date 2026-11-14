Revelaron cuánto cobra Franco Colapinto en la Fórmula 1 y sorprendió su lugar en el ranking de salarios

Un relevamiento difundió los sueldos estimados de los 22 pilotos de la temporada 2026. Existe una importante diferencia con su compañero de Alpine, Pierre Gasly.

Hoy 16:40

Franco Colapinto se encuentra entre los pilotos con los salarios más bajos de la Fórmula 1 en 2026. Según un relevamiento de SalaryLeaks, el argentino percibiría alrededor de 1,5 millones de dólares anuales en Alpine, una cifra que lo ubica en el puesto 21 entre los 22 corredores de la categoría.

El informe señala que el piloto de 23 años podría alcanzar los 2 millones de dólares por temporada si cumple determinados objetivos deportivos. Sin embargo, estas estimaciones no incluyen los ingresos provenientes de patrocinadores personales y acuerdos comerciales.

Colapinto comparte el mismo salario base que Oliver Bearman, de Haas, y solamente supera a Arvid Lindblad, de Racing Bulls, quien percibiría un millón de dólares anuales. El argentino, que disputa su primera temporada completa en la máxima categoría, ya tiene confirmada su continuidad en Alpine para 2027.

Uno de los datos más llamativos es la diferencia con su compañero de equipo, Pierre Gasly. El francés ocupa el octavo lugar del ranking con un sueldo estimado de 12 millones de dólares por año, ocho veces más que Colapinto. Con bonificaciones, sus ingresos podrían llegar a los 15 millones.

En lo más alto de la clasificación aparece Max Verstappen, con un salario fijo estimado de 110 millones de dólares por temporada. Lo siguen Lewis Hamilton, con 50 millones en Ferrari, y George Russell, con 40 millones en Mercedes.

Otro caso particular es el de Andrea Kimi Antonelli, campeón mundial de 2026, quien figura en el puesto 16 con un salario base estimado de 4 millones de dólares, pese a haberse consagrado cuatro Grandes Premios antes del cierre de la temporada.

De todas maneras, es importante aclarar que los montos publicados son estimaciones y no cifras oficiales confirmadas por las escuderías. El relevamiento contempla los salarios fijos y deja afuera tanto las bonificaciones como los contratos publicitarios de cada piloto.