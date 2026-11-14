Una mujer de 57 años cayó desde el techo de su casa y sufrió una lesión en la cabeza

El accidente doméstico ocurrió en el barrio Mariano Moreno. La víctima fue trasladada en ambulancia al Hospital Regional luego de caer desde unos tres metros de altura.

Hoy 15:50

Una mujer de 57 años sufrió un accidente doméstico durante la noche del viernes, cuando realizaba trabajos de pintura en el techo de su vivienda y cayó desde una altura aproximada de tres metros. El hecho ocurrió en el barrio Mariano Moreno de la Capital.

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El episodio se registró cerca de las 22:15 en una propiedad ubicada sobre calle Lamadrid. Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 45 intervinieron tras tomar conocimiento de lo sucedido.

De acuerdo con lo relatado por el hijo de la mujer, de 29 años, ambos residen en el mismo inmueble. El joven explicó que su madre se encontraba pintando una parte del techo cuando perdió el equilibrio y se precipitó al suelo.

A raíz de la caída, la mujer sufrió una herida cortante en la cabeza, por lo que fue necesario solicitar asistencia médica.

Personal del SEASE 107 acudió al domicilio y realizó el traslado de la víctima hacia el Hospital Regional, donde quedó bajo atención médica especializada.

La Policía tomó intervención en el caso para dejar constancia de las circunstancias en las que se produjo el accidente.