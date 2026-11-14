Un fenómeno meteorológico de enorme magnitud desató un violento temporal y dejó graves destrozos en Santiago

Durante la madrugada del sábado, intensas ráfagas de viento y lluvias torrenciales afectaron a numerosas ciudades y localidades de la provincia. La caída de árboles, voladuras de techos, cortes de energía y daños en la infraestructura dejaron un panorama preocupante.

Hoy 17:16

La provincia de Santiago del Estero fue escenario de uno de los episodios meteorológicos más intensos de los últimos días. Durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre, un gigantesco sistema de tormentas avanzó sobre el territorio santiagueño con una fuerza capaz de derribar árboles, arrancar techos y provocar importantes daños en la infraestructura de numerosas localidades.

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Lejos de tratarse de una tormenta aislada, el fenómeno estuvo asociado a un sistema convectivo de mesoescala, una extensa organización de tormentas que puede abarcar cientos de kilómetros y generar condiciones meteorológicas severas. Su particularidad radica en la combinación de ráfagas de viento muy intensas, lluvias abundantes y una fuerte actividad eléctrica, con consecuencias que pueden extenderse simultáneamente sobre diferentes regiones.

El violento cambio de tiempo llegó después de jornadas marcadas por el calor extremo, con temperaturas que el viernes alcanzaron los 43 °C en la Capital santiagueña. Durante las primeras horas del sábado, el avance de las tormentas transformó por completo las condiciones meteorológicas y dio paso a varias horas de fuertes precipitaciones y vientos que sorprendieron a la población.

La magnitud del fenómeno también pudo observarse mediante imágenes satelitales, que mostraron una enorme estructura nubosa extendida sobre gran parte del norte argentino. El desarrollo de estas tormentas permite comprender cómo un mismo sistema meteorológico puede provocar daños en ciudades y poblaciones separadas por grandes distancias.

De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) había emitido una alerta naranja por tormentas fuertes, algunas localmente severas, con la posibilidad de ráfagas superiores a los 90 kilómetros por hora y precipitaciones acumuladas de entre 80 y 120 milímetros en las zonas bajo advertencia. Se trataba de valores pronosticados, aunque los primeros relevamientos permitieron comprobar la gravedad de sus consecuencias.

Una extensa franja de la provincia sufrió las consecuencias

Con las primeras luces del día comenzó a dimensionarse el alcance de los destrozos. Los daños no estuvieron concentrados en un único sector, sino que se registraron en Capital, La Banda, Quimilí, Fernández, Beltrán, Frías, Loreto, Colonia Dora, Añatuya, Pampa de los Guanacos, Monte Quemado, Selva, Las Termas de Río Hondo, Icaño, Tintina y Bandera, además de otras localidades y parajes rurales.

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En distintos puntos del territorio provincial, las fuertes ráfagas derribaron árboles de gran porte, postes del tendido eléctrico y carteles, mientras que numerosas viviendas sufrieron daños en sus estructuras y voladuras de techos. La acumulación de agua también provocó anegamientos y dificultades para circular por calles y caminos.

Uno de los sectores más comprometidos fue el sistema de distribución eléctrica, donde la caída de postes y cables, junto con las afectaciones en instalaciones y estaciones transformadoras, ocasionó interrupciones del suministro en diferentes ciudades y poblaciones. Las consecuencias fueron especialmente complejas en áreas rurales, debido a las dificultades para acceder a determinados sectores y avanzar con las reparaciones.

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La intensidad de las lluvias constituyó otro de los aspectos más significativos del temporal. En Bandera se registraron 140 milímetros de agua, mientras que en Quimilí las precipitaciones superaron los 100 milímetros. Estos acumulados reflejan la enorme cantidad de lluvia que descargaron las tormentas durante su paso por el interior provincial.

En tanto, Los Juríes se ubicó entre las localidades más perjudicadas. Allí se reportaron voladuras de techos y daños en viviendas, lo que motivó la intervención de Defensa Civil y el envío de asistencia para las familias afectadas.

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La combinación de vientos destructivos, precipitaciones intensas y una extensa área de afectación convirtió al temporal en un episodio de importantes consecuencias para la provincia. Viviendas particulares, comercios, establecimientos productivos, espacios públicos y servicios esenciales sufrieron el impacto de las tormentas.

Mientras continúan los trabajos de limpieza, asistencia y recuperación de los servicios, las autoridades avanzan con los relevamientos para establecer el alcance definitivo de los daños. La dimensión del fenómeno quedó reflejada tanto en su extensión territorial como en los destrozos materiales registrados a lo largo de Santiago del Estero.