Milei inaugurará una muestra sobre Manuel Belgrano en la Noche de los Museos: los detalles del homenaje

El Presidente encabezará este sábado una actividad especial en el Museo Casa Rosada, donde se presentará una exposición dedicada a las facetas menos conocidas del creador de la Bandera Nacional. Estará acompañado por Karina Milei y brindará unas palabras sobre el prócer argentino.

Hoy 17:46

El presidente Javier Milei participará este sábado 14 de noviembre de una nueva edición de La Noche de los Museos, donde encabezará la inauguración de una exposición dedicada a Manuel Belgrano. La ceremonia está prevista para las 18 horas en el Museo Casa Rosada, en Buenos Aires, y marcará la primera intervención activa del mandatario en esta jornada cultural desde su llegada al Gobierno.

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La muestra, titulada “Belgrano, la revolución de las ideas”, propone descubrir aspectos menos conocidos del creador de la Bandera Nacional, especialmente su pensamiento económico, su formación intelectual y su participación en los debates que precedieron a la Revolución de Mayo.

La exposición reúne imágenes y documentos históricos seleccionados por Diego Valenzuela, historiador, senador provincial bonaerense e intendente de Tres de Febrero en uso de licencia. El recorrido también aborda la posterior carrera militar de Belgrano, incluido su protagonismo al frente del Ejército del Norte durante la lucha por la independencia.

“Una muestra histórica para descubrir al Belgrano menos conocido: el intelectual, el economista y el impulsor de grandes transformaciones, incluso antes de la Revolución de Mayo y las guerras de la Independencia”, expresó Valenzuela al anunciar la iniciativa.

Milei estará acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y se espera que pronuncie unas palabras sobre el legado del prócer. La actividad contará además con una recreación histórica a cargo del actor Mario Moscoso, quien interpretará a Domingo Faustino Sarmiento durante la inauguración de la estatua de Belgrano en Plaza de Mayo, realizada en 1873.

No será la primera vez que el mandatario destaque públicamente el pensamiento económico de Belgrano. En sus discursos por el Día de la Bandera de 2024 y 2026, ambos realizados en Rosario, lo presentó como un impulsor de las ideas de libertad política y económica, además de resaltar sus críticas al mercantilismo y su interés por la producción y el comercio.

En su última intervención en el Monumento Nacional a la Bandera, Milei definió al prócer como “el primer intelectual liberal económico argentino” y vinculó sus ideas con debates actuales sobre la propiedad privada, la competencia y el desarrollo económico.

La exposición podrá recorrerse con entrada libre y gratuita. En el marco de La Noche de los Museos, el espacio abrirá sus puertas al público desde las 19.30 hasta las 2 de la madrugada, con visitas guiadas, propuestas culturales, recreaciones históricas y presentaciones musicales.

La actividad se desarrollará en el Museo Casa Rosada, ubicado en avenida Paseo Colón 100, y formará parte de la programación de la 22.ª edición de La Noche de los Museos, que reunirá a instituciones culturales de la Ciudad de Buenos Aires.