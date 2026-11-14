Netanyahu pidió formar un gobierno de unidad sin partidos árabes y advirtió sobre la amenaza nuclear de Irán

El primer ministro israelí llamó a su rival político, Gadi Eisenkot, a dejar de lado las diferencias y negociar una amplia coalición. Aseguró que Teherán busca reactivar su programa nuclear y advirtió sobre los riesgos para la seguridad del país.

Hoy 16:12

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, hizo este sábado 14 de noviembre un llamado a su principal rival político, Gadi Eisenkot, para conformar un gobierno de unidad nacional que excluya a los partidos árabes, en medio de las tensiones políticas internas y la creciente preocupación por la situación con Irán.

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A través de un video difundido en sus redes sociales, Netanyahu instó al líder del partido Yashar a negociar “sin condiciones previas” y dejar atrás las diferencias políticas para construir una coalición amplia que permita enfrentar los desafíos de seguridad del país.

Durante su mensaje, el mandatario advirtió que Irán estaría intentando recuperar sus capacidades nucleares, algo que, según sostuvo, representa una amenaza directa para la seguridad israelí.

“El régimen iraní, que aspira a la destrucción de Israel, vuelve a actuar para reactivar su programa nuclear”, afirmó Netanyahu, quien también aseguró que Teherán no dudaría en utilizar armamento nuclear contra su país si llegara a disponer de él.

En ese contexto, recordó las operaciones militares desarrolladas contra Irán durante los últimos años y sostuvo que Israel debe continuar trabajando para impedir que el régimen iraní adquiera armas nucleares. “Debemos eliminar de una vez por todas esta amenaza existencial que pesa sobre nosotros”, expresó.

El primer ministro también cuestionó la posibilidad de que Eisenkot forme un gobierno con el respaldo de los partidos árabes, a los que acusó de apoyar al terrorismo. Se trata de una acusación controvertida que ha sido rechazada por dirigentes de esas fuerzas políticas.

“Un gobierno estrecho, o un gobierno que se apoye en partidarios del terrorismo, no podrá afrontar este enorme desafío”, manifestó Netanyahu, al defender la necesidad de reunir a las principales fuerzas políticas judías en una misma coalición.

La disputa por la formación del nuevo gobierno

El llamado se produjo después de que el presidente israelí, Isaac Herzog, encargara oficialmente a Gadi Eisenkot la formación de un nuevo gobierno, tras las elecciones legislativas del pasado 27 de octubre.

Gadi Eisenkot

El dirigente obtuvo el respaldo de 67 de los 120 diputados del Parlamento israelí, incluidos 19 representantes de partidos árabes, mientras que Netanyahu recibió el apoyo de 46 legisladores. Sin embargo, esos respaldos no garantizan que Eisenkot pueda conformar una coalición de gobierno.

En su mensaje, Netanyahu también propuso alcanzar acuerdos con los representantes de la comunidad judía ultraortodoxa, especialmente en torno al servicio militar obligatorio, uno de los asuntos que generan mayores diferencias entre las fuerzas políticas israelíes.

Por su parte, Eisenkot confirmó que mantuvo una reunión de seguridad con Netanyahu el jueves 12 de noviembre, aunque evitó revelar el contenido de la conversación. Un día después, acusó al actual primer ministro de promover una campaña de deslegitimación “racista y violenta” contra los ciudadanos árabes de Israel.

El líder de Yashar dispone de 28 días, con posibilidad de una prórroga de otros 14, para alcanzar los acuerdos necesarios y formar gobierno. Mientras avanzan las negociaciones, la tensión con Irán se convirtió en uno de los principales argumentos de Netanyahu para insistir en una coalición de unidad nacional.