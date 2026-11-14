Milei inauguró una muestra sobre Manuel Belgrano y reivindicó su legado: “Fue un impulsor de la libertad”

Durante la Noche de los Museos, el Presidente destacó el pensamiento económico del creador de la Bandera Nacional y vinculó sus ideas con las políticas de su Gobierno. Además, defendió la apertura comercial y proyectó nuevos objetivos para 2031.

Hoy 19:47

El presidente Javier Milei inauguró este sábado 14 de noviembre la muestra “Belgrano, la revolución de las ideas”, en el Museo Casa Rosada, en el marco de una nueva edición de La Noche de los Museos. Durante la ceremonia, el mandatario reivindicó el pensamiento económico de Manuel Belgrano, destacó su defensa de la libertad y trazó un paralelismo entre sus ideas y el programa económico de su Gobierno.

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“Fue uno de los primeros introductores de las ideas de la libertad en nuestra tierra”, afirmó Milei, quien además definió al creador de la Bandera Nacional como “el primer economista moderno del Río de la Plata”.

En su intervención, el jefe de Estado destacó que Belgrano fue un impulsor de transformaciones económicas y sociales mucho antes de la Revolución de Mayo. “Las ideas de la libertad, igualdad, seguridad y propiedad se apoderaron de él. Era un impulsor del concepto del derecho natural, lo que para nosotros es la columna vertebral de la sociedad occidental”, expresó.

El mandatario también sostuvo que el prócer combatió los monopolios y defendió la producción, el trabajo y el intercambio comercial como motores del desarrollo. En ese sentido, señaló que el objetivo de la exposición es recuperar una visión más amplia de su trayectoria, más allá de su papel militar y de la creación de la Bandera Nacional.

“Pensó una sociedad nueva antes de que existiera la Argentina como la conocemos. Fue un impulsor del crecimiento económico”, manifestó.

Milei vinculó las ideas de Belgrano con su gestión

Durante otro tramo del discurso, Milei relacionó el pensamiento del prócer con los tres pilares económicos que impulsa su Gobierno: la desregulación, la apertura comercial y el desarrollo del capital humano.

“Ya estaba todo escrito. Lo único que teníamos que hacer era seguir los pasos de nuestro primer economista, Manuel Belgrano”, aseguró el Presidente, quien también cuestionó el modelo económico de las administraciones anteriores por sus políticas de protección del mercado interno.

En ese contexto, volvió a destacar la apertura de nuevos mercados internacionales. Según afirmó, cuando comenzó su gestión Argentina mantenía vínculos comerciales con mercados que representaban al 10% de la población mundial, mientras que actualmente esa proporción alcanzaría el 30%, tras concretarse más de 500 acuerdos comerciales, de acuerdo con las cifras expuestas por el mandatario.

Asimismo, ratificó su objetivo de ampliar ese alcance al 90% de la población mundial para 2031 y continuar con la reducción de impuestos. También planteó una meta de largo plazo para devolver recursos al sector privado mediante una menor carga tributaria.

“Si tuviera que proponer un programa económico, diría que hagamos el de Belgrano, en el que volveremos a ser grandes nuevamente”, expresó hacia el cierre de su intervención, al sostener que el prócer había imaginado el futuro del país a partir de las ideas de libertad.

Una muestra para conocer otra faceta de Belgrano

La ceremonia contó con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del senador bonaerense Diego Valenzuela, historiador e impulsor de la exposición.

Antes del discurso presidencial, Valenzuela destacó la importancia de recuperar el legado intelectual del creador de la bandera y conocer aspectos menos difundidos de su vida.

“No se trata de bajar a Belgrano del cuadro ni de la estatua, sino de conocer más su vida y ampliar el conocimiento que se tiene sobre él”, expresó.

La muestra “Belgrano, la revolución de las ideas” reúne documentos e imágenes históricas que permiten recorrer su formación intelectual, su pensamiento económico, sus propuestas anteriores a la Revolución de Mayo y su posterior participación en las campañas militares de la Independencia.

La exposición forma parte de la programación del Museo Casa Rosada, ubicado en avenida Paseo Colón 100, en la Ciudad de Buenos Aires. Durante la Noche de los Museos, el espacio permanece abierto al público con entrada gratuita, junto con otras actividades culturales, recreaciones históricas y visitas guiadas.