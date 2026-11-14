VIDEO | Los “monaguillos” de cuatro patas: dos perros sorprendieron al cantar durante una misa en Colombia

Simón y Luna, madre e hijo, fueron rescatados por el padre Carlos Mario Peña Lopera y desde hace años lo acompañan en la parroquia Santo Domingo Savio. Sus particulares aullidos durante los cantos religiosos se volvieron virales en las redes sociales.

Hoy 18:41

Una escena tan inesperada como enternecedora se volvió viral en las redes sociales. Simón y Luna, dos perros rescatados que acompañan al sacerdote Carlos Mario Peña Lopera, sorprendieron a los fieles de la parroquia Santo Domingo Savio, en Villavicencio, Colombia, al sumarse con sus aullidos a los cantos religiosos durante una misa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Todo ocurrió mientras el religioso encabezaba la celebración y los presentes entonaban canciones de alabanza. Sentados junto al altar, los animales comenzaron a aullar al ritmo de la música, como si formaran parte de un improvisado coro. El particular momento quedó registrado en video y rápidamente conquistó a los usuarios de las redes sociales.

Pero detrás de esta simpática escena hay una historia especial. Luna y Simón son madre e hijo y fueron rescatados por el sacerdote, quien les brindó un hogar y los convirtió en sus compañeros inseparables. Desde hace más de seis años, ambos forman parte de su rutina y suelen acompañarlo durante las actividades de la parroquia.

“Me acompañan en la oficina, me acompañan en el baño y en las ceremonias, en las eucaristías ellos siempre están conmigo”, contó el padre Carlos Mario Peña, al describir el vínculo que mantiene con sus mascotas.

Su presencia es tan habitual que los integrantes de la comunidad religiosa ya los conocen cariñosamente como los “monaguillos” de cuatro patas. Incluso, Simón protagonizó otro momento que llamó la atención cuando extendió una de sus patas hacia el sacerdote mientras este realizaba una oración por una feligresa.

Lejos de incomodar a los asistentes, los aullidos de los perros despertaron sonrisas y muestras de cariño. El propio sacerdote continuó la ceremonia con naturalidad y destacó la particular manera en que sus compañeros participan de los encuentros religiosos.

Los videos comenzaron a circular durante julio y agosto y acumularon millones de reproducciones, acompañados de comentarios de usuarios que celebraron la espontaneidad de los animales y el gesto del sacerdote al integrarlos a su vida cotidiana.

Así, Simón y Luna pasaron de ser dos perros rescatados a convertirse en los protagonistas más queridos de una parroquia colombiana, demostrando que, en ocasiones, hasta los momentos más solemnes pueden regalar escenas llenas de ternura.