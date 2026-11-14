Caos aéreo en Estados Unidos: revelaron qué provocó la falla que paralizó los vuelos en todo el país

Una tarea de modernización de las comunicaciones habría desencadenado una sobrecarga en los sistemas de control aéreo. El incidente provocó miles de cancelaciones y dejó pasajeros varados, mientras las autoridades investigan posibles errores técnicos.

Hoy 17:54

Estados Unidos vivió una jornada de caos aéreo el viernes 13 de noviembre, luego de que una falla en los sistemas de comunicación de la Administración Federal de Aviación (FAA) obligara a suspender los despegues en todos los aeropuertos del país durante más de cuatro horas. La medida provocó miles de cancelaciones y demoras, dejando a una enorme cantidad de pasajeros varados en distintas terminales.

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La paralización comenzó a las 15.54, hora del este de Estados Unidos, y se extendió hasta las 20.15. Las autoridades adoptaron la decisión como medida de seguridad ante problemas que afectaron las comunicaciones entre los controladores aéreos y las aeronaves, además de generar interrupciones en la recepción de datos de radar.

Durante la jornada del viernes se registraron más de 9.000 vuelos cancelados y cerca de 25.000 demoras, mientras que miles de pasajeros debieron permanecer en los aeropuertos a la espera de información. La situación también afectó vuelos internacionales y obligó a las aerolíneas a reorganizar sus operaciones.

Revelaron qué provocó la falla que paralizó los vuelos

Este sábado, el secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, brindó nuevos detalles sobre el origen del incidente y explicó que el problema se produjo durante trabajos de mantenimiento para reemplazar antiguas líneas de comunicación de cobre por fibra óptica en una instalación remota de la FAA.

Las tareas estaban a cargo de la empresa contratista L3Harris. Según explicó el funcionario, durante el procedimiento se produjo un funcionamiento anómalo de un enrutador, que comenzó a sobrecargar otros equipos de la red utilizada para el control del tráfico aéreo.

El sistema llegó a registrar más de 1.000 intentos de conexión cada cuatro o cinco segundos, una situación que terminó afectando las comunicaciones con los aviones y la transmisión de información de radar. Ante ese escenario, las autoridades decidieron detener los despegues hasta identificar y aislar el problema.

Sin embargo, todavía no se determinó si la falla fue consecuencia de un error humano durante la instalación o de un equipo defectuoso. Duffy también descartó, de acuerdo con la información disponible hasta el momento, que el incidente estuviera relacionado con un ciber