Conmoción en Catamarca: una mujer salió a proteger su auto del granizo y murió arrastrada por una fuerte correntada

El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en San Fernando del Valle de Catamarca, en medio de un intenso temporal. La víctima fue arrastrada aproximadamente una cuadra por la fuerza del agua, mientras que su hija también fue alcanzada por la corriente y logró ser rescatada con vida.

Hoy 18:06

Una mujer murió durante la madrugada de este sábado 14 de noviembre en San Fernando del Valle de Catamarca, luego de ser arrastrada por una intensa correntada de agua provocada por el fuerte temporal que afectó a la ciudad. La víctima fue identificada como Sara Norma Castillo, quien habría salido de su vivienda para intentar proteger su automóvil ante la posibilidad de una caída de granizo.

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El trágico episodio ocurrió alrededor de las 4.30 de la madrugada, en inmediaciones de avenida Güemes Oeste y calle Vicente Ponessa, una zona donde las abundantes precipitaciones generaron una importante acumulación de agua que comenzó a desplazarse con gran fuerza por la calzada.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, Castillo intentaba poner a resguardo su vehículo cuando fue sorprendida por la correntada, que la derribó y la arrastró aproximadamente una cuadra. Vecinos que advirtieron la situación alertaron de inmediato a la Policía.

Al llegar al lugar, efectivos de la Comisaría Quinta y de la División Policía Montada lograron retirar a la mujer del agua e iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, personal médico del SAME constató su fallecimiento.

En medio de la dramática situación, la hija de la víctima también fue alcanzada y arrastrada por la corriente. Afortunadamente, logró ser rescatada con vida y fue trasladada al Hospital San Juan Bautista, donde permaneció bajo observación médica. Según los últimos reportes, se encontraba fuera de peligro.

Posteriormente, la autopsia realizada en la morgue judicial del Cementerio Municipal Fray Mamerto Esquiú determinó que la causa del fallecimiento fue asfixia por sumersión y politraumatismos, lesiones compatibles con la violencia del arrastre provocado por el agua.

Un temporal que provocó inundaciones y cortes de energía

La tragedia ocurrió en medio de una tormenta de gran intensidad que dejó calles completamente anegadas, vehículos arrastrados, árboles caídos y daños materiales en distintos sectores de la capital catamarqueña.

En algunas zonas, las precipitaciones superaron ampliamente los registros habituales para esta época del año. En el sector de Pueblo Perdido se acumularon cerca de 90 milímetros de lluvia, mientras que el promedio histórico de noviembre ronda los 42 milímetros.

El fenómeno también estuvo acompañado por un importante corte de energía eléctrica, registrado alrededor de la 1.30, que afectó sectores de Catamarca y La Rioja. La distribuidora eléctrica informó que la interrupción estuvo relacionada con inconvenientes en el sistema de transporte de energía, luego de que quedaran fuera de servicio transformadores de la Estación Transformadora Recreo.

En cuanto a la muerte de Castillo, las actuaciones quedaron bajo intervención de la Justicia provincial, con la participación de personal de Criminalística, el Cuerpo Interdisciplinario Forense y la Unidad Judicial N.º 6, encargados de esclarecer las circunstancias del episodio.