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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 NOV 2026 | 28º
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EN VIVO I Un Boca entonado se mide ante Banfield en busca de la final de la Copa Argentina

El Xeneize, que viene de consagrarse campeón de la Liga Profesional, buscará este sábado avanzar a una nueva definición. El ganador enfrentará a Platense por el título.

Hoy 20:23
Boca Banfield

Boca Juniors enfrentará este sábado desde las 19 a Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por las semifinales de la Copa Argentina 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena intentará prolongar su buen momento y conseguir el pase a la final, donde ya espera Platense.

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TEMAS Club Atlético Boca Juniors Copa Argentina Club Atlético Banfield Rodolfo Arruabarrena
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