EN VIVO I Un Boca entonado se mide ante Banfield en busca de la final de la Copa Argentina

El Xeneize, que viene de consagrarse campeón de la Liga Profesional, buscará este sábado avanzar a una nueva definición. El ganador enfrentará a Platense por el título.
Boca Juniors enfrentará este sábado desde las 19 a Banfield en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por las semifinales de la Copa Argentina 2026. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena intentará prolongar su buen momento y conseguir el pase a la final, donde ya espera Platense.
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