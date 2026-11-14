La Argentina tuvo la segunda inflación más alta de América Latina en octubre: solo la superó Venezuela

El dato del INDEC superó las estimaciones del mercado y llevó la inflación interanual al 33,1%. La mayoría de los países de la región registró aumentos inferiores al 1%, mientras que dos economías tuvieron bajas de precios.

Hoy 18:22

La Argentina se ubicó en el segundo lugar del ranking de inflación mensual de América Latina durante octubre de 2026, luego de que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informara un incremento de precios del 2,2%. El resultado representó una aceleración frente al 1,9% de septiembre y dejó al país entre las economías con mayores aumentos de precios de la región.

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De acuerdo con la comparación de los indicadores oficiales de 16 países, Venezuela encabezó el ranking con una inflación del 6,2%, mientras que Argentina ocupó el segundo puesto, con un 2,17% sin redondear, y Bolivia completó el podio con un 2,07%.

Estos tres países fueron los únicos que superaron el 1% de inflación mensual. En las otras 13 economías relevadas, los incrementos fueron menores y dos de ellas incluso registraron una disminución del nivel general de precios respecto de septiembre.

Detrás de Bolivia se ubicó Honduras, con una inflación del 0,91%, seguida por México (0,65%), Uruguay (0,59%), República Dominicana y El Salvador (0,58% cada uno), Perú (0,56%) y Chile (0,50%).

Con variaciones todavía menores aparecieron Costa Rica (0,39%), Nicaragua (0,21%), Colombia (0,20%) y Brasil (0,14%). En el extremo inferior del ranking quedaron Paraguay (-0,10%) y Guatemala (-0,18%), los únicos países del relevamiento que registraron deflación durante octubre.

La comparación no incluyó a Cuba, Ecuador y Panamá, debido a que sus indicadores correspondientes a octubre todavía no estaban disponibles al momento de realizarse el relevamiento.

La inflación argentina superó las expectativas

El dato nacional del 2,2% quedó por encima de las previsiones del mercado, que esperaban una variación cercana al 1,8%. Con este resultado, la inflación acumulada entre enero y octubre alcanzó el 26,3%, mientras que el incremento interanual llegó al 33,1%.

Entre los rubros que más aumentaron se destacaron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,2%) y Recreación y cultura (3,3%). En tanto, los Alimentos y bebidas no alcohólicas subieron un 2%, con importantes incrementos en verduras y otros productos frescos.

Tras conocerse el informe, el ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó parte de la aceleración a los cambios en el Régimen de Zona Fría. Además, destacó que la inflación núcleo fue del 1,5%, un indicador que excluye los precios estacionales y regulados.

Argentina también quedó segunda en la comparación interanual

El panorama regional muestra diferencias todavía más pronunciadas cuando se comparan los precios con los registrados en octubre de 2025.

Venezuela volvió a encabezar la lista, con una inflación interanual del 376,9%, seguida por Argentina, con el 33,1%. La diferencia con el tercer puesto fue considerable: Bolivia registró un 7,08%, mientras que Honduras alcanzó el 6,98% y Colombia el 6,30%.

En el resto de las economías relevadas, los incrementos anuales se mantuvieron por debajo del 6%. Entre ellas se destacaron República Dominicana (5,14%), Uruguay (4,87%), Perú (4,83%), Brasil (4,63%) y Chile (4,50%).

Los registros más bajos correspondieron a Costa Rica, con una inflación interanual del 0,55%, y Paraguay, con el 1,70%.

De esta manera, Argentina y Venezuela fueron los únicos dos países del relevamiento con inflación interanual de dos dígitos, una diferencia que permite dimensionar la evolución de los precios nacionales frente al resto de América Latina.