La pelea entre Wanda Nara y la China Suárez sumó nuevos protagonistas: L-Gante y Tamara Báez tomaron partido

El cantante salió a respaldar públicamente a su expareja, mientras que la madre de su hija apoyó a la actriz.

Hoy 19:49

El escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo capítulo este sábado, cuando ambas volvieron a cruzarse a través de las redes sociales y terminaron involucrando a L-Gante y Tamara Báez, quienes tomaron posiciones opuestas en la disputa.

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La polémica comenzó después de la difusión de un video del fuerte enfrentamiento que protagonizaron Wanda y la China en la vivienda de Mauro Icardi, en Nordelta, durante un episodio familiar que también derivó en una denuncia por presuntas lesiones leves.

Lejos de calmarse, el conflicto continuó en Instagram, donde la China Suárez publicó una contundente indirecta contra Wanda Nara y recordó una polémica declaración que había realizado L-Gante sobre su relación con la conductora.

“‘No tenés dignidad’ me dice una ‘mujer’ que ofrece autos a cambio de que se casen con ella. Usen un poco la cabeza, un poquito”, escribió la actriz.

La frase hizo referencia a una antigua declaración del cantante, quien había contado que Wanda le ofreció comprarle una Ferrari si se casaban.

L-Gante salió a respaldar a Wanda Nara

Ante la repercusión del mensaje, L-Gante decidió intervenir públicamente, aunque evitó confrontar directamente con la China Suárez.

El artista compartió una fotografía junto a Wanda, tomada durante uno de sus encuentros en General Rodríguez, y acompañó la imagen con un mensaje conciliador.

“Amor y paz. Siempre de este lado y deseando que puedan solucionar siempre de la mejor manera”, expresó.

La publicación fue interpretada como un gesto de apoyo hacia su expareja, quien no tardó en compartirla en sus propias historias.

“Cómo dolió este amor verdadero”, escribió Wanda sobre la imagen, utilizando una frase vinculada con una de sus canciones.

De esta manera, la conductora volvió a mostrar públicamente su cercanía con el cantante, en medio de la nueva disputa con la actual pareja de Icardi.

Tamara Báez sorprendió al apoyar a la China Suárez

Mientras L-Gante se mostró del lado de Wanda, Tamara Báez, expareja del músico y madre de su hija, decidió respaldar a la China Suárez.

La influencer reaccionó a una de las publicaciones de la actriz, en la que esta había lanzado duras críticas contra la empresaria.

“Se tenía que decir y se dijoooo”, comentó Báez, dejando en claro su apoyo al descargo de Suárez.

El gesto llamó la atención debido a las diferencias que Tamara mantiene desde hace tiempo con Wanda, a quien anteriormente había cuestionado por su vínculo sentimental con L-Gante.

Así, el enfrentamiento entre Wanda Nara y la China Suárez terminó involucrando también al entorno del cantante, con muestras de apoyo cruzadas que volvieron a alimentar la polémica en las redes sociales.

Mientras tanto, el conflicto original entre Wanda, Icardi y Suárez continúa generando repercusiones públicas y judiciales, sin señales de que las diferencias entre los protagonistas estén cerca de resolverse.