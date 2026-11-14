Triple crimen de Florencio Varela: “Pequeño J” negó aparecer en el video de las torturas y denunció amenazas de muerte

Tony Janzen Valverde, uno de los principales acusados, aseguró que no participó del asesinato de las tres jóvenes y pidió pericias para demostrar que no es el hombre que aparece en la grabación.

Hoy 19:46

Tony Janzen Valverde, conocido como “Pequeño J”, uno de los principales acusados por el triple crimen de Florencio Varela, rompió el silencio tras la filtración de un video que muestra las torturas sufridas por Lara Gutiérrez, de 15 años, una de las víctimas del brutal hecho ocurrido en septiembre de 2025.

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Desde el penal de Ezeiza, donde permanece detenido con prisión preventiva, el acusado rechazó ser uno de los hombres que aparecen en las imágenes y aseguró estar dispuesto a someterse a estudios para demostrarlo.

“Yo no soy el del video”, afirmó Valverde, quien también manifestó su intención de colaborar con las medidas periciales que permitan determinar la identidad de las personas registradas.

“Estoy dispuesto a someterme a un peritaje antropométrico para que la sociedad y el juez se quiten la incógnita”, sostuvo.

La grabación difundida recientemente muestra a dos hombres sometiendo a Lara Gutiérrez a graves torturas antes de su asesinato. Los investigadores sospechan que uno de ellos sería “Pequeño J”, debido a las características físicas observadas en el material.

Sin embargo, la identidad del hombre señalado todavía debe determinarse mediante pericias judiciales.

“Mi vida corre peligro”: denunció amenazas dentro de la cárcel

Valverde también aseguró que comenzó a recibir amenazas de muerte por parte de otros internos del penal de Ezeiza después de que las imágenes se hicieran públicas.

Según relató, varios presos lo habrían intimidado en el patio del sector de detenidos de alto riesgo, lo que motivó una presentación judicial de su defensa.

“Quienes publicaron ese video no se dan cuenta de que ahora mi vida corre peligro”, expresó.

El acusado sostuvo que, a raíz de lo ocurrido, se implementaron medidas especiales para garantizar su seguridad dentro del establecimiento penitenciario.

“Desde que pasó, me pusieron un protocolo de seguridad todos los días, me registran el cuerpo para ver si no sufrí alguna agresión”, explicó.

La defensa buscará impugnar el video

El abogado Lucas Contreras Alderete, defensor de “Pequeño J”, adelantó que presentará cuestionamientos contra la validez de la grabación incorporada a la investigación.

Entre los argumentos mencionó presuntas irregularidades en la obtención de la prueba digital, posibles problemas en la cadena de custodia y dificultades para garantizar su trazabilidad.

Además, solicitará estudios antropométricos, comparaciones faciales y análisis de voz para determinar si su defendido es efectivamente una de las personas que aparecen en las imágenes.

Valverde también negó haber tenido conocimiento previo del crimen o haber recibido la grabación en su teléfono.

“No tuve el video en mi teléfono, porque no estuve en ese homicidio, no supe del plan y no sé de qué me están acusando. Por eso entregué mi teléfono, no lo rompí”, aseguró.

Por otra parte, el Juzgado Federal N° 2 de Morón inició actuaciones para investigar cómo se filtró el material audiovisual. La defensa del detenido anticipó que buscará intervenir en esa causa.

Detuvieron a otro sospechoso en Perú

En paralelo, la investigación por el triple crimen registró un nuevo avance con la detención de Abel Josuel Taya Humpire en Perú, otro de los sospechosos vinculados con la organización investigada.

El procedimiento se realizó en el distrito de Santa Anita, en Lima, mediante un trabajo coordinado entre las autoridades peruanas y la Policía Federal Argentina, a través de Interpol.

Mientras continúa la investigación, la identificación de los responsables de las torturas y el análisis del video se mantienen como elementos centrales de la causa, que busca esclarecer el asesinato de las tres jóvenes en Florencio Varela.