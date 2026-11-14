Emotivo adiós: uno de los sobrevivientes de la tragedia de Chapecoense se retiró del fútbol entre ovaciones

Alan Ruschel, uno de los seis sobrevivientes del accidente aéreo de 2016, disputó su último partido profesional a los 37 años. Los hinchas de Juventude lo recibieron en andas y el equipo consiguió el regreso a la máxima categoría del fútbol brasileño.

Hoy 19:24

El fútbol brasileño vivió este sábado 14 de noviembre una jornada cargada de emoción. Alan Ruschel, uno de los sobrevivientes de la tragedia aérea de Chapecoense en 2016, se retiró del fútbol profesional a los 37 años, casi una década después del accidente que marcó su vida y conmocionó al mundo del deporte.

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El lateral izquierdo tuvo una despedida especial en Juventude, club donde inició su carrera y al que regresó en 2023. Antes del encuentro frente a Botafogo-SP, por la última fecha de la Serie B de Brasil, los hinchas lo recibieron con una ovación y lo llevaron en andas hasta el estadio Alfredo Jaconi, en una escena que rápidamente se volvió viral.

La jornada terminó de la mejor manera para el futbolista. Juventude se impuso por 2-0, con goles de Fábio Lima y Raí Silva, y consiguió el ascenso a la Serie A. Ruschel ingresó a los 29 minutos del segundo tiempo y disputó los últimos instantes de su carrera profesional ante una multitud que celebró su trayectoria.

Un día antes del partido, el defensor había anunciado su decisión mediante una emotiva publicación en redes sociales. “Este sábado entraré al campo por última vez como atleta profesional”, expresó, al recordar los casi 20 años que dedicó al fútbol y los desafíos que debió superar.

Su historia quedó marcada para siempre por lo ocurrido el 28 de noviembre de 2016, cuando el avión que trasladaba al plantel de Chapecoense hacia Colombia para disputar la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Nacional se estrelló cerca de Medellín. Murieron 71 de las 77 personas que viajaban a bordo y apenas seis sobrevivieron, entre ellas tres futbolistas.

Ruschel fue el único de esos jugadores que pudo retomar y sostener su carrera profesional. Después de una delicada recuperación y una cirugía en la columna vertebral, regresó a las canchas y continuó compitiendo en distintos clubes del fútbol brasileño.

“Perdí amigos, compañeros y personas con quienes compartía sueños y proyectos. Y Dios me dio una segunda oportunidad”, recordó en su mensaje de despedida.

A lo largo de su trayectoria también vistió las camisetas de Internacional, Goiás, Cruzeiro, América Mineiro y Chapecoense, entre otros equipos. Su retiro llegó en una temporada en la que las lesiones de rodilla limitaron considerablemente su participación.

A pocos días de cumplirse diez años del accidente de Chapecoense, Ruschel cerró una etapa de su vida con una despedida inolvidable: rodeado del cariño de los hinchas y celebrando un nuevo ascenso. “Dejo las canchas con el corazón en paz y con la sensación del deber cumplido”, aseguró.