Ucrania lanzó un fuerte ataque contra una instalación petrolera clave de Rusia y una base aérea militar

La ofensiva alcanzó una importante estación de distribución de crudo en Samara, donde se registraron incendios en varios depósitos. Las fuerzas ucranianas también informaron daños en instalaciones del aeródromo Lipetsk-2, utilizado por la aviación militar rusa.

Hoy 20:35

Ucrania lanzó una nueva ofensiva contra infraestructura estratégica de Rusia, con ataques dirigidos a una importante instalación petrolera y una base aérea militar. La operación se desarrolló el viernes 13 de noviembre, aunque sus resultados fueron comunicados oficialmente este sábado por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Uno de los principales objetivos fue la estación de producción y despacho de Samara, ubicada cerca de la localidad de Prosvet, en territorio ruso. Según las autoridades ucranianas, el ataque fue ejecutado mediante drones de largo alcance y provocó un incendio en varios tanques de almacenamiento de petróleo.

La instalación es considerada uno de los puntos más importantes de la red petrolera rusa, ya que recibe crudo procedente de Tatarstán, Siberia occidental y otras regiones productoras. Allí se mezclan diferentes tipos de petróleo para obtener la variedad Urals, una de las principales referencias de las exportaciones energéticas de Moscú.

De acuerdo con el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), esta variedad representa hasta el 50% de las exportaciones de petróleo ruso, por lo que el ataque estuvo dirigido contra una infraestructura de relevancia económica para el país.

El organismo ucraniano informó que los primeros relevamientos indicaron daños en los depósitos de combustible. Sin embargo, todavía no se conoce la magnitud total de las pérdidas, la cantidad de petróleo afectado ni las posibles consecuencias sobre el funcionamiento de la estación.

La ofensiva también alcanzó el aeródromo militar Lipetsk-2, situado en la región rusa de Lipetsk, donde operan aeronaves de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia.

Según el Estado Mayor ucraniano, los ataques impactaron en un hangar utilizado para almacenar equipos de mantenimiento de aeronaves, un tanque de combustible de aviación y el centro de mando y control de la base.

Aunque las fuerzas ucranianas aseguraron haber alcanzado esos objetivos, no difundieron información sobre posibles aviones destruidos, víctimas ni interrupciones en las operaciones militares. El alcance de los daños tampoco pudo comprobarse de manera independiente.

Los ataques forman parte de la estrategia de Kiev de golpear instalaciones energéticas, depósitos de combustible y objetivos militares ubicados dentro del territorio ruso, con la intención de debilitar su capacidad logística y económica en medio de la guerra.

En ese contexto, Ucrania sostuvo que continuará desarrollando operaciones contra objetivos estratégicos de Rusia, amparándose en el derecho de legítima defensa reconocido por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.